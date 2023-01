Spezialkräften hunn en Donneschdeg den Ovidio Guzman, Bouf vum Drogeboss Joaquín Guzman alias "El Chapo", festgeholl.

Wéi de mexikanesche Verdeedegungsminister Luis Cresencio Sandoval géigeniwwer Journaliste sot, wier den Ovidio Guzman - ailas "El Raton" also d'Maus - an der Stad Culiacan am Nordweste vum Land festgeholl ginn.

Hie kritt reprochéiert, eng Fraktioun vum sougenannte Sinaloa Cartel unzeféieren. Dëse Kartell, deen e groussen Deel vum Drogenhandel a Mexiko an den USA kontrolléiert, gouf vu sengem Papp matgegrënnt. De Joaquin Guzman gouf dowéinst an den USA zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt.

D'Festnam vum Ovidio Guzman kënnt nëmmen e puer Deeg éier de mexikanesche President Andres Manuel Lopez Obrador den US-President Joe Biden fir eng Visitt empfänkt. D'USA haten eng Belounung vu 5 Milliounen Dollar fir Informatiounen, déi zum "El Raton" senger Festnam féieren, versprach.

No der Festnam vum Guzman ass et a Mexiko zu schwéieren Ausernanersetzungen tëscht Bandememberen an dem Militär komm. Unhänger vum El Chapo sengem Jong hunn Stroosseblockaden opgeriicht, Autoen a Brand gesat a souguer de Fluchhafen attackéiert. Dobäi wieren dem Luis Cresencio Sandoval no 10 Membere vum Militär an 19 Krimineller ëm d'Liewe komm.

Den Awunner gouf geroden, Doheem ze bleiwen an och e Freideg solle Schoulen am Bundesstaat Sinaloa nach zou bleiwen. 2019 gouf de Ovidio Guzman schonn eng Kéier festgeholl, mee hie gouf vun den Autoritéite fräigelooss, fir schlëmmer Ausschreidungen ze verhënneren.