"Sólo sí es sí", also: "Nëmme Jo ass Jo". Esou heescht e neit Gesetz a Spuenien, dat Sexualdelikter besser soll definéieren a bestrofen.

D'Gesetz huet awer elo ongewollte Konsequenzen, déi och e politescht Nospill kéinten hunn.

RTL-Korrespondenz vu Barcelona / Jeff Cardarelli

2016 koum et zu Pamplona am Norde vu Spuenien zu engem Virfall, bei deem fënnef Männer eng jonk Fra vergewaltegt haten. D'Thema hat déi spuenesch Medie laang dominéiert, an d'Urteel hat fir vill Opreegung gesuergt, well déi Ugekloten net wéinst Vergewaltegung, mee wéinst sexuellem Mëssbrauch verurteelt goufen. D'Riichter hate net genuch Beweiser gesinn, fir vu sexueller Gewalt schwätzen ze kënnen. Et koum zu Prisongsstrofe vu bis zu 9 Joer, dat war däitlech manner ewéi déi 22 Joer, déi de Parquet gefrot hat.

Och wann den Ieweschte Geriichtshaff d’Urteel an dësem Fall antëscht verschäerft huet, wollt déi spuenesch Regierung der Problematik Rechnung droen. Sou gouf dann d'lescht Joer am Hierscht, no laangem Hin an Hier, e Gesetz gestëmmt, dat all sexuell Relatioun ouni Konsens als Vergewaltegung definéiert, egal op Gewalt am Spill war oder net. D'Gesetz gëtt an de Medien "Sólo sí es sí", also "Nëmme Jo ass Jo", genannt. Déi gesetzlech Definitioun vu Vergewaltegung gouf esou dem Standard vun enger Rei aneren europäesche Länner, ewéi ënner anerem Schweden a Portugal, ugepasst.

Problematesch ass de Gesetzestext awer wéinst enger Lacune, déi elo ongewollt Konsequenzen huet. D'Gesetz gesäit sexuelle Mëssbrauch a sexuell Aggressioun als de selwechten Delikt un, a reduzéiert déi virgesinne Mindest-Prisongsstrofen an dësem Fall, fir se dem europäesche Standard unzepassen. Doduerch sinn dann elo eng ganz Partie u verurteelte Sexualverbriecher an Appell gaangen, fir hir Fäll der neier Gesetzeslag unzepassen, an der Hoffnung op eng manner héich Strof. Bis elo kruten eng 200 vun hinnen hiert Urteel och reduzéiert a bal 20 sinn erëm op fräiem Fouss.

Dëst schléit an de Medien natierlech héich Wellen, grad well et elo esou schéngt, wéi wann dat neit Gesetz de Géigendeel vun deem bewierkt, wat et eigentlech sollt. D'Regierung weigert sech den Ament, den Text ze änneren mä d'Oppositioun fuerdert d'Demissioun vun der Justizministesch a probéiert och soss, politescht Kapital aus der Situatioun ze schloen. Delikat ass d'Thema och, well am Hierscht Parlamentswalen a Spuenie sinn. Scho virun dëser Polemik haten déi meescht Sondagen der aktueller Koalitioun keng gutt Chancë ginn, fir nach eng Kéier d'Regierung stellen ze kënnen.