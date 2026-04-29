RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No déidlechem Zuchaccident an IndonesienZuel vun Doudege klëmmt op 16, ausschliisslech Fraen ënnert den Affer

AFP, iwwersat vun RTL
Nom déidlechen Zuchongléck an der Géigend vun Jakarta vu Méindeg op Dënschdeg hunn d'Autoritéiten elo nei Detailer matgedeelt.
Update: 29.04.2026 12:41
© YASUYOSHI CHIBA/AFP

D'Zuel vun den Doudegen ass deemno op 16 geklommen, nodeems en Dënschdeg nach vu 14 Rieds goung an een ausgeschloss hat, weider Läichen ze fannen. Et soll sech bei den Doudegen iwwerdeems nëmmen ëm Fraen handelen. Insgesamt 90 Persoune ware blesséiert ginn an dovunner konnte 44 d'Spidol entretemps nees verloossen.

E Pendlerzuch war bei enger Barriär stoe bliwwen, nodeems e vun engem Taxi gesträift gouf. Doropshi war e Schnellzuch an dëse gerannt. D'Affer ware gréisstendeels an de Waggonen ageklemmt. Weider heescht et, datt d'Doudeg alleguer Passagéier am Pendlerzuch waren, dee stoe bliwwen ass.

E Mëttwoch huet den indoneesesche Verkéiersminister virun der Press dann och matgedeelt, datt een eng Enquête géint d'Taxi-Entreprise lancéiert hätt, där hiren Auto den Zuch bei der Barriär gesträift hat.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.