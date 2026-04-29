RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kreml deelt matTrump a Putin schwätze per Telefon iwwer Iran-Krich

AFP, iwwersat vun RTL
De Wladimir Putin hält dem US-President Trump seng Entscheedung "fir richteg", d'Wafferou mam Iran ze verlängeren.
Update: 29.04.2026 20:30
Den Donald Trump an de Wladimir Putin bei hirem Meeting an Alaska am Joer 2025.
© AFP

Den US-President Donald Trump an de russesche Staatschef Wladimir Putin hunn an engem Telefonsgespréich iwwert de Krich am Iran beroden. Dat mellt de Kreml e Mëttwoch den Owend. Déi zwee Staatscheffen hätte sech bei hirem Gespréich virun allem op de Krich an der Golf-Regioun konzentréiert, sou de Juri Uschakow, e Beroder vum Kreml e Mëttwoch virun der Press. Sie hätten "der Situatioun am Iran an am Persesche Golf besonnesch Opmierksamkeet " geschenkt, heescht et weider.

De Wladimir Putin hält dem US-President Trump seng Entscheedung "fir richteg", fir d'Wafferou mam Iran ze verlängeren. Dëst géif de Verhandlungen "eng Chance" ginn an "dierft insgesamt zu enger Stabiliséierung vun der Situatioun bäidroen", sou den Uschakow.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.