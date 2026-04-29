Pentagon deelt matIran-Krich huet d'USA bis ewell 25 Milliarden US-Dollar kascht

25 Milliarden US-Dollar huet de Krich géint den Iran d'USA bis ewell kascht. Also an der Gréisstenuerdnung vun engem Lëtzebuerger Staatsbudget fir ee ganzt Joer.
Update: 29.04.2026 18:18
Den US-Stëtzpunkt al-Udeid am Katar
Den US-Stëtzpunkt al-Udeid am Katar
Dat huet d'Pentagon matgedeelt. Dem US-amerikanesche Verdeedegungsministère no war de Gros vun den Depensë fir Munitioun. De Finanzchef vum Pentagon Jules Hurst war an der zoustänneger Kommissioun am US-Kongress gehéiert ginn. Wann de Krich nach méi laang undauert, kéinten d'Käschten nach däitlech méi klammen.

Dem Wall Street Journal no soll den US-President Trump deemno och seng Beroder ugewisen hunn, déi néideg Preparatioune fir eng Verlängerung vun der Séiblockad géint den Iran virzebereeden. Deemno wéilt een déi finanziell Mëttel vun Teheran esou aschränken, datt den Iran och an der Atomfro misst kapituléieren.

Am meeschte gelies
Optakt vu Geriichtsprozess
"Ech wollt net dee sinn, deen ee verréit"
Video
Audio
Abriecher op E-Vëlo erwëscht
Police sicht Besëtzer vu geklaute Géigestänn
Fotoen
Unanime an der Chamber ugeholl
An Zukunft kann ee beim Staat no 10 Joer Fonctionnaire ginn
11
Champions League
Gol-Festival zu Paräis, PSG geet no 5:4-Victoire mat klengem Polster an de Réckmatch
Video
38
Aktualitéitsstonn an der Chamber iwwer Tripartite
Premier Frieden: "Déi richteg Kris riskéiert, nach bevirzestoen"
Audio
Fotoen
35
Weider News
Den Donald Trump an de Wladimir Putin bei hirem Meeting an Alaska.
Kreml deelt mat
Trump a Putin schwätze per Telefon iwwer Iran-Krich
Bei einem Messerangriff in einem von vielen Juden bewohnten Stadtteil von London sind zwei Juden verletzt worden.
Antisemittesch Ugrëffsserie
Zwee jiddesch Männer zu London mam Messer ugegraff
Video
Japan
Zoomataarbechter soll seng Fra an Anlag vum Déierepark verbrannt hunn
No déidlechem Zuchaccident an Indonesien
Zuel vun Doudege klëmmt op 16, ausschliisslech Fraen ënnert den Affer
Einfach ze ëmgoen
EU reprochéiert Meta feelend Alterskontrollen op Facebook an Instagram
De Michael Adams op der Pressekonferenz vu CARE Lëtzebuerg
CARE Lëtzebuerg
Humanitär Kris am Libanon verschäerft sech weider
Audio
3
