De Poopst François ass zanter 2013 am Amt, zanterhier hätt sech d'kathoulesch Kierch verännert, dat sot de Kardinol Jean-Claude Hollerich am Interview.

De Poopst wier ee lëschtege Mënsch no bei de Leit an een, dee gäre laacht. An de leschte Joren hat de Jean-Claude Hollerich ëmmer nees perséinleche Kontakt mam François. Fir d’lescht um Donneschdeg, säi Gesondheetszoustand wier och nees liicht besser ginn.

An den 10 Joer, wou de Francois d’Geschécker vun der kathoulescher Kierch leed, wier se méi modern ginn. D’Kierch misst virun allem am Déngscht vun de Mënsche stoen. Dat ee manner a Systemer denkt, géif der Kierch guttdoen.

De Jean-Claude Hollerich ass 2019 Kardinol ginn, zanterhier ass en ëmmer méi no un den enke Krees am Vatikan komm. De Lëtzebuerger gouf dëst Joer vum Poopst François an de Kardinolsrot beruff. E Gremium, deen de Poopst beréit a reegelméisseg fir e puer Deeg beienee kënnt. Op eegen Ambitiounen ugeschwat, ka sech de Lëtzebuerger net virstellen, selwer emol Poopst ze ginn. E kéint sech awer net virstellen, dass nach emol en Europäer géif an de nächste Joren de Chef vum Vatikan ginn.

© Tom Zeimet

E japanescht Buch, de Poopst François an ee kranke Mann an engem italieenesche Spidol



Am Interview gouf de Kardinol op eng Anekdot mam Poopst François ugeschwat. Et geet ëm ee jonke Mann, dee krank gouf, an eleng an engem italieenesche Spidol war wärend der Corona-Pandemie. A sengem Appartement hätt den Argentinier esou laang Gesicht, bis hien dem Japaner konnt ee Buch schenken, dat hie konnt am Spidol liesen.