Bei enger Attack op e Lycée am Südweste vum Uganda goufen op d'mannst 25 Jonker ëmbruecht. Dat mellen lokal Medien.

Beim Ugrëff vun Dschihadisten ass een Dortoir a Brand gesat ginn. "Bis ewell si 25 Läichen an der Schoul fonnt an an ee Spidol zu Bwera bruecht ginn", huet e Spriecher vun der Police iwwer d'"Terroristenattack" gesot, déi an der Nuecht op e Samschdeg geschitt ass.

Aacht Schüler wiere blesséiert ginn, eng ganz Rei ginn der awer och nach vermësst. D'Ugräifer hu sech a Richtung vum Virunga Nationalpark fortgemaach, deen un der Grenz tëscht dem Uganda an dem Kongo läit.

D‘Autoritéite mengen, dass d‘Rebelle vun den Allied Democratic Forces (ADF) dohannert stiechen. Dës hunn Relatioune mat der zentralafrikanescher Versioun vun der islamistescher Terrormiliz IS.