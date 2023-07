Op der griichescher Vakanzen-Insel Rhodos sinn d’Pompjeeë weider amgaang géint d’Bëschbränn virzegoen.

Parallel leeft déi gréissten Evakuatiounsaktioun, déi et wéinst Bränn a ganz Griicheland jeemools gouf.

D’Nuecht iwwer hunn nees dausenden Touristen mussen a Sportshalen oder a Schoule verbréngen, well hir Hoteller evakuéiert goufen.

Concernéiert ware virun allem Anlage ronderëm Lindos, wou d’Situatioun ganz prekär ass, well d’Flamen net ënner Kontroll ze brénge sinn.

Vill Leit waarden um Fluchhafen, dass se kënnen Heem, ass op Biller vun der Staatstëlee ERT ze gesinn.

Am Läschasaz sinn 10 Fligeren an 8 Helikopter, deels och aus dem Ausland.

Am Süde vun der Insel gëtt et dann och kee Stroum méi, well den ëffentlechen Energie-Versuerger PPC aus Sécherheetsgrënn e Kraaftwierk huet mussen ofschalten.

Airlines aus méi Länner hu mëttlerweil annoncéiert, keng nei Touristen méi op Rhodos ze fléien, well d’Situatioun ze chaotesch wär. De Luxair-Direkter Gilles Feith sot eis e Sonndeg, dass d’Luxair bis op Weideres weiderhin un hire Flich festhält. Den Norde vun der Insel wier net vun de Bränn betraff an do géif et keng Bedenke ginn.

Änlech Situatioun wéi op Rhodos gëtt et mëttlerweil dann och op Korfu. Och do si Bëschbränn amgaang, déi bewunnte Gebidder menacéieren. Dem griicheschen Noutfall-Kommunikatiounsdéngscht no, wier d’Situatioun am Laf vun e Sonndeg méi schlëmm ginn, an Awunner an Touristen aus den Nord-Gemenge sollen och do evakuéiert ginn.

Hëllef fir d’Pompjeeën ass aus meteorologescher Siicht fir déi nächst Deeg leider keng gemellt. Eng ferm Hëtzt vu 40 Grad an deels anstännege Wand sinn och mol bis Enn der Woch virausgesot.