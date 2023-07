D'Situatioun op der griichescher Insel Rhodos ass chaotesch. Dausende Mënschen hu virun de Flame missen a Sécherheet bruecht ginn.

Och éischt Hoteller hunn e Samschdeg wéi et schéngt missen evakuéiert ginn. Schëffer a Busser hunn d'Touristen ofgeholl. Op de soziale Reseaue kann een noliesen, dass dorënner och Lëtzebuerger Touriste solle sinn.

Op Nofro bei der Luxair, sot eis den Direkter Gilles Feith, dass si am enke Kontakt mat de lokalen Autoritéite stinn. Vun der Evakuéierungsmesure wieren 80 Clientë concernéiert gewiescht. Dës Leit sollen alleguer e Sonndeg nach zeréck op Lëtzebuerg geflu ginn.

De Gilles Feith betount, dass den Norde vun der Insel net vun de Bëschbränn betraff ass an et och do keng Bedenke gëtt, falls een eng Vakanz op Rhodos geplangt hätt. Deemno goufen och keng Flich annuléiert a bis ewell hätten och just ganz wéineg Leit hir Rees op d'griichesch Insel ofgesot.

Schwiereg wier allerdéngs d'Koordinatioun, wa Clienten iwwer eng Reesagence gebucht hunn. Leit, déi nach net vu Luxair kontaktéiert goufen, solle sech op den ugewisenen Nummeren op hire Reespabeieren uruffen.

Wéi de staatlech griichesche Radio gemellt huet, goufen eleng 8.000 Mënschen, déi sech am Süde vun der Insel ophalen ze Fouss solle geflücht sinn. Am Ganze sollen awer 30.000 Persounen aus de betraffene Gebidder a Sécherheet bruecht gi sinn, iwwer 2.000 goufe mat Schëffer direkt vun der Plage ewechgeholl. Och privat Schëffer ware bei den Evakuéierungsaktioun dobäi, heescht et vun der griichescher Garde-côte.

D'Bëschbränn op Rhodos sinn deels ausser Kontroll geroden. Et brennt zanter fënnef Deeg an d'Flamen hunn e Samschdeg am Nomëtteg d'Küst südlech vun der beléiften Touristendestinatioun Lindos erreecht. Do ginn et Dosenden Hoteller, déi ëm dës Joreszäit komplett ausgebucht sinn. Wéi däitsch Medie mellen, wiere do an der Ëmgéigend schonn zwee Dierfer an och e puer Hoteller evakuéiert ginn.

Griichenland erlieft den Ament dee wäermste Weekend zanter 50 Joer. Bis zu 45 Grad sollen et plazeweis ginn.