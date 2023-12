Et si jo just nach e puer Wochen bis d'Ofstëmmung iwwert d'US-Presidentschaftskandidate bei de Republikaner.

Bei enger Biergerversammlung am US-Bundesstaat New Hampshire äntwert d'Nikki Haley ausschwäifend op d'Fro zu den Ursaache vum Biergerkrich, ouni allerdéngs d'Sklaverei mat engem Wuert ze nennen.

Grond fir de bluddege Krich tëscht 1861 an 1865 wier an sech gewiescht, "wéi d'Regierung geféiert hätt sollen" a "wat d'Mënschen konnte maachen a wat net", sou déi fréier UN-Ambassadrice e Mëttwoch.

Si huet nach drugehaangen, dass "et ëmmer ëm d'Roll vun der Regierung an d'Rechter vum Vollek geet". Offensichtlech iwwerfuerdert an net preparéiert huet déi 51 Joer al Politikerin d'Fro zeréck un déi Persoun ginn, déi se an sech gestallt hat. Hien huet geäntwert, dass hien net fir d'Amt vum President géif kandidéieren an dass et "erstaunlech" wier, dass d'Sklaverei an der Äntwert bum Nikki Haley net eemol zu Sprooch komm wier.

D'Sklaverei stoung jo, an hei si sech d'Geschichtswëssenschaftler all eens, ganz kloer am Zentrum vum amerikanesche Biergerkrich tëscht den Nord- a Südstaaten an ass natierlech de Schlësselmoment an der fréier US-amerikanescher Geschicht.