Frontalieren, déi sech e Méindeg de Moie mam Auto a Richtung Lëtzebuerg op de Wee maache wëllen, wäerte wuel vun den Demonstratioune betraff sinn.

E Méindeg stinn d'Zeechen a ganz Däitschland op Streik. Och direkt hannert der Lëtzebuergescher Grenz ginn d'Baueren op d'Strooss.

Ganz Tréier wäert e Méindeg vun der Blockad betraff sinn. Wéi d'Stad Tréier matdeelt, huet de Veräin "Landwirtschaft verbindet Deutschland" annoncéiert, och eng Rei Autobunnsopfaarten zu Tréier an an der Géigend ze blockéieren. D'Police huet et den Demonstranten erlaabt, déi ugemellten Opfaarten an der Zäit tëscht 6 an 8 Auer fir maximal eng Stonn laang ze besetzen.

De Protest an der Grenzregioun soll dann och méi grouss ginn, wéi ufanks erwaart. Amplaz vun de 500 Trakteren, vun deenen am Ufank rieds war, geet de Baueren- a Wënzerverband elo vun 1.000 Gefierer aus.

Well schonn am Virfeld d‘Stëmmung an Deeler vun Däitschland ugespaant war, warnt den däitsche Bauereverband d'Demonstranten elo virdrun, extremistesch Symboler ze benotzen. Och d'Wunnenge vu Politiker wieren tabu.

Virdrun hate verschidden däitsch Medie gemellt, dass Rietsextremer a Querdenker géife probéieren, d‘Protester ze ënnerwanderen. Eigentlech demonstréieren d'Bauere jo géint d'Kierzunge vu landwirtschaftleche Subventiounen.