Fir dëse Méindeg si weider Bauereprotester an der belscher Province de Luxembourg annoncéiert. Och d'Grenzregioun ass betraff, an do virop d'Autobunn E411 Bréissel-Lëtzebuerg.

De Marc Hoscheid huet sech live vun der Plaz gemellt

Um Echangeur Weyler bei Arel gëtt et vun de Moie 6 Auer un e Blockage, an dofir ass mat Perturbatiounen am Trafic a Richtung Lëtzebuerg ze rechnen. Dat Ganzt soll och bis den Owend 20 Auer daueren. An enger éischter Phas war d'Autobunn komplett zougesat ginn. Duerno hunn d'Bauere mat hiren Trakteren eng Zort Korridor gemaach, duerch deen d'Autoen an d'Camionen dann am Schrëtttempo duerchfuere konnten.

Schonn am Laf vum Sonndeg hu sech direkt e puer Cortègen vun Trakteren iwwert d'belsch Autobunnen, haaptsächlech an der Wallonie, op de Wee gemaach. Vun iwwer 400 ass a belsche Medien rieds.

Beispillsweis war d'E42 bei Namur e Sonndeg schonns zougesat ginn, wéi och Zoufaarte ronderëm Bréissel.

D'FJA, d'Federatioun vun de jonken Agriculteuren, huet wësse gedoen, dass ee sech bewosst wier, dass dat Ganzt Auswierkunge fir vill Autosfuerer hätt, mä si misste sech bewosst sinn, dass d'Mobilisatioun eben och an hirem Interêt wier. Eng Gesellschaft, wou d'Landwirtschaft a Gefor ass, misst jiddereen appelléieren.

Um Méindeg de Moien huet d'Lëtzebuerger Bauerenzentral an engem Communiquéwësse gedoen, dass ee sech solidaresch weist mat de Baueren aus den Nopeschlänner.

Am Schreiwes heescht et, dass d’Baueren, d’Wënzer an d’Gäertner an Däitschland, der Belsch a Frankräich mat ville Contrainten a realitéisfrieme Virgabe vun der Bréisseler Kommissioun ze struewelen hätten, gekoppelt mat agrarfeindlechen Decisiounen vun hire jeeweilege Regierungen.

Kengem anere Wirtschaftsaarm géif esou brutal d’Liewensgrondlag entzunn gi wéi der Landwirtschaft. De Protest wier déi natierlech Konsequenz.

Et gëtt dann awer och ënnerstrach, dass d’Situatioun hei zu Lëtzebuerg net sou dramatesch wier wéi an eisen Nopeschlänner. Zanter der neier Regierung hätt sech d’Kommunikatioun mam Landwirtschsftsministère och verbessert, an d’Suerge vum Secteur géifen eescht geholl.

