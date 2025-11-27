Op d'mannst 83 Doudeger confirméiert, Bambusgerüst kéint Feier verbreet hunn
Een Dag nom schlëmme Groussbrand an engem Héichhauskomplex zu Hongkong zeechent sech lues awer sécher d'Ausmooss vun der Katastroph of.
D'Zuel vun den offiziell confirméierten Doudesaffer ass en Donneschdeg op 83 geklommen, dobäi ginn awer vill Leit nach vermësst. D'Autoritéiten ermëttele wéinst der Ursaach vum schlëmmste Brand zanter bal 80 Joer. Am Fokus vun den Ermëttlunge steet ënner anerem e Baugerüst aus Bambus, datt um Gebai fixéiert war.
Dräi Mataarbechter vun der Baufirma goufen am Zesummenhang mam Brand festgeholl. D'Autoritéiten hunn ordonéiert, d'Sécherheet op alle grousse Baustellen an der Milliounemetropol ze iwwerpréiwen.
D'Feier am Wunnkomplex Wang Fuk Court am nërdleche Staddeel Tai Po hat sech e Mëttwoch iwwer d'Bambus-Gerüst ausgebreet an esou séier och méi Gebaier am Héichhaus-Komplex ausgebreet. A véier Héichhaiser wiere d'Bränn geläscht an an dräi weideren ënner Kontroll bruecht ginn, esou d'Pompjeeën en Donneschdeg den Owend Lokalzäit. Just ee vun den am ganzen aacht Wunntierm ass vum Feier verschount bliwwen.
Um Mëtternuecht, also 17 Auer eiser Zäit, hunn d'Autoritéiten den Doud vun 83 Leit confirméiert. Engem Spriecher no géifen nach 58 Leit an de Spideeler behandelt ginn, zwielef dovu schwiewen a Liewensgefor. Et ass déi schlëmmste Brandkatastroph zu Hongkong zanter 1948.
D'Ekippe vun de Pompjeeë waren de ganzen Donneschdeg iwwer an de betraffene Gebaier op der Sich no den nach vermëssten Awunner.
Onkloer ass nach ëmmer, wéi vill Leit vermësst ginn. De Regierungschef vun der chineesescher Verwaltungszon John Lee hat op enger Pressekonferenz am fréien Donneschdegmoie vun 279 Vermësste geschwat. De Pompjeeën no konnte verschiddener vun hinnen awer fonnt ginn, déi offiziell Vermësstenzuel gouf awer net ugepasst.
De Pompjeeën no haten d'Flame sech wéinst dem Wand an den Debrisen, déi dorëmmer louchen, extrem séier ausgebreet. Deemno konnten d'Ekippe verschidde Stäck vun de Gebaier wéinst den extrem héijen Temperaturen am Ufank net erreechen.
Vill vun de Bewunner vum Komplex, an deem et bal 2.000 Wunnenge gëtt, sote géintiwwer der AFP, datt si kee Feieralarm héieren hätten. Si hätte vun Dier zu Dier misst goen, fir d'Noperen ze warnen.
Eng grouss Unzuel u Leit hat sech an der Géigend vun der Wunnanlag versammelt, fir eng spontan Hëllefsaktioun fir d'Bewunner an Rettungsekippen ze starten. D'Autoritéiten hunn de evakuéierten Awunner en Dag iwwert dem Kapp zu Verfügung gestallt.
D'Autoritéiten hunn Ermëttlungen ageleet, fir d'Ursaach vum Groussbrand erauszefannen. Um Gebai gouf geschafft, fir et ze sanéieren. Fir d'Bauaarbechte ware Gerüster aus Bambus opgeriicht ginn, déi mat Netzer aus Konschtstoff agewéckelt waren. D'Police huet dräi Männer festgeholl, déi verdächtegt ginn, Verpackungen, déi séier Feier fänken, um Chantier leie gelooss ze hunn.
Och d'Autoritéiten, déi géint Korruptioun virginn, hunn Ermëttlungen ageleet, fir "eng méiglech Korruptioun am Zesummenhang mam Groussprojet vun der Renovéierung vu Wang Fuk Court" ze ënnersichen.
Nieft dem Iwwerpréiwe vun alle grousse Chantieren hunn d'Autoritéiten och ordonéiert, datt all d'Firma vu Gerüster aus Bambus elo op Metall missten ëmklammen. Dobäi wëllen d'Autoritéite mat der Bauindustrie zesummeschaffen.
Zu Hongkong sti verschidde Wunnkomplexer, déi zu deene gréisste Strukture vun der Welt gehéieren. Fréier waren déidlech Feier en Deel vum Alldag, grad an de méi aarme Quartieren. An de leschte Joerzéngten goufen awer d'Sécherheetsmesurë verschäerft, esou datt Bränn a Wunngebidder vill méi seele virkommen.