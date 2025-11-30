Dausenden Airbus-320-Fligere brauche Software-Update
En A320 vun Discover Airlines / © AFP
Zum Chaos, deen am Fluchtrafic gefaart gouf, ass et net komm. Wéinst enger Software, déi en Update brauch, waren Dausenden Airbus-Fliger um Buedem bliwwen.
De gefaarte Chaos am Fluchverkéier ass de Weekend ausbliwwen: Dausenden Airbus-Fligere vun der Famill A320 hu missen um Buedem bleiwen, bis en neien Update vun der Software gemaach gouf. Verschidde Vollen hu missen annuléiert oder verréckelt ginn. Bis e Samschdeg haten Airbus no awer schonn e groussen Deel vun de ronn 6.000 Maschinnen den Update gemaach. Bei der Lufthansa war de Software-Update scho ganz ofgeschloss.
Airbus hat all Fluchgesellschafte mat Maschinnen aus der A320-Famill e Freideg opgeruff, déi betraffe Fligere bis zu engem Software-Update um Buedem ze loossen. Wéinst dem Software-Feeler hu Flich mat de betraffene Maschinnen "direkt" misse virop gestoppt ginn. De Software-Problem war duerch e Virfall vum 30. Oktober bei engem JetBlue-Fluch vum mexikanesche Cancún op Newark bei New York opgetrueden. Iwwer dem Golf vu Mexiko war den A320 ouni Manipulatioun vun de Piloten erofgefall.
D'Maschinn huet doropshin zu Tampa am US-Bundesstaat Florida missen noutlanden, woubäi verschidde Passagéier blesséiert gi wieren. Eng Enquête vum Virfall huet Airbus no erginn, datt duerch intensiv Sonnestralung fir d'Steiere vun der Maschinn weesentlech Donnéeë verluer kënne goen.
Dowéinst huet d'Software misse geupdated ginn. Den Update hätt bei de meeschte Maschinne just "e puer Stonne" gedauert. Bei ronn dausend A320-Fligere wier awer en Update vun der Software néideg, deen e puer Wochen dauert.