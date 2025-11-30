Véier Doudeger an zéng Blesséierter duerch Schëss bei Familljefeier
Infographik iwwert d'Schéisserei vum tierkesche Medium Anadolu. / © Foto von MEHMET YAREN BOZGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
Bei engem Virfall mat enger Schosswaff an den USA e Samschdeg géint 18 Auer Lokalzäit sinn op d'mannst véier Leit ëm d'Liewe komm.
Zu Stockton nordëstlech vu San Francisco koum et zu engem Virfall mat enger Schosswaff op enger Familljefeier. Der Police no sinn dobäi véier Mënschen ëm d'Liewe komm an zéng weiderer goufe blesséiert. De Virfall war e Samschdeg kuerz virun 18 Auer Lokalzäit an engem Festsall, wéi e Spriecher vum Sheriff vu San Joaquin viru Journaliste gesot huet.
D'Affer, bei deenen et sech ëm Jugendlecher an Erwuessener handelt, wieren a Spideeler an der Ëmgéigend komm.
"Mir wësse bis ewell, datt eng Famill an engem Festsall gefeiert huet. Et gouf 14 Affer duerch de Virfall mat enger Schosswaff, véier dovu si gestuerwen", esou de Spriecher weider. Éischt Indice deiten drop hin, datt et sech ëm eng "geziilt Attack" handele kéint. D'Ermëttlunge ginn awer an all Richtung.
De Büro vum Sheriff huet online matgedeelt, datt d'Ermëttler "doru schaffen, d'Ëmstänn ze klären, déi zu dëser Tragedie konnt féieren". Weider war et den Opruff, datt d'Leit Informatiounen, Videomaterial oder Observatiounen direkt un de Büro vum Sheriff weiderginn. E Verdächtege konnt nach net identifizéiert ginn.
Aus dem Büro vum Gouverneur vu Kalifornien, dem Gavin Newsom, heescht et, datt een iwwer d'Situatioun informéiert gouf.
An den USA gëtt et méi Schosswaffe wéi Awunner. Mat dem Virfall zu Stockton erhéicht sech d'Zuel vun de Virfäll mat enger Schjosswaff, bei där op d'mannst véier Leit ëmkomm sinn, an dësem Joer eleng an den USA op 504. Déi Zuele gëtt d'ONG Gun Violence Archive eraus.