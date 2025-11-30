Netanjahu stellt Demande bei israeeleschem President, fir begnodegt ze ginn
Dem Büro vum Ministerpresident Netanjahu no géif de Prozess d'Land auserneerappen.
De wéinst Korruptioun ugekloten israeelesche Regierungschef Benjamin Netanjahu huet elo offiziell beim Staatschef Isaac Herzog ugefrot, fir begnodegt ze ginn. "De Büro vum President ass sech bewosst, datt et sech heibäi ëm eng aussergewéinlech Ufro handelt", esou e Spriecher vum Herzog e Sonndeg. Virun e puer Wochen hat den US-President Donald Trump säin israeelesche Homolog schonn ganz frëndlech opgefuerdert, fir den Netanjahu ze begnodegen. Den aktuelle Ministerpresident vun Israel huet d'Virwërf vun der Korruptioun bis ewell ëmmer ofgestridden.
Aus dem Büro vum israeelesche President heescht et weider, dat een d'Ufro géif iwwerpréiwen, wann een "all relevant Positiounen" ageholl hätt.
De Benjamin Netanjahu steet wéinst dräi verschiddene Fäll vu Korruptioun viru Geriicht. Him a senger Fra Sara gëtt an engem Prozess virgehäit, Kaddoen, dorënner Bijouen, Schampes an Zigaren, am Wäert vun iwwer 223.000 Euro ugeholl ze hunn. Am Géigenzuch hätte si Milliardären um politesche Wee e Gefale gemaach. An zwee anere Fäll gëtt dem aktuellen israeelesche Ministerpresident virgeworf, probéiert ze hunn, mat den nationale Medien ze verhandelen, fir datt hie besser an de Reportage duergestallt gëtt. Och dës Virwërf wieren dem Netanjahu no net richteg.
Den viséierte Premier schwätzt vun enger "Hexejuegd". Innepolitesch steet de Benjamin Netanjahu bei engem Deel vun der Populatioun staark an der Kritik. D'Oppositioun kritiséiert dann och d'Demande, déi den Netanjahu e Sonndeg gestallt huet.
Den Isaac Herzog hat sengem Büro no den 12. November e Bréif vum Donald Trump kritt, an deem den US-President gefrot huet, den Netanjahu ze begnodegen. Den Donald Trump huet am Bréif präziséiert, datt hien den israeelesche Justizsystem géif respektéieren, mä hie wier der Meenung, datt de Prozess géint den Netanjahu eng "politesch an ongerecht" Poursuitte wier.
Bei enger Visitt an Israel Mëtt Oktober hat den Trump scho gesot, nodeem hien zu de Virwërf vu Korruptioun befrot gouf, "Zigaren a Schampes - Wien interesséiert dat dann?" Och hat hien am Knesset, also dem israeelesche Parlament, sech schonn un den Herzog geriicht a gefrot, "Wisou begnodegt Dir hien net einfach?"