Weider Affer fonnt, Zuel un Doudege klëmmt op 146
D'Zuel u Leit, déi bei der Brandkatastroph an engem Héichhauskomplex zu Hongkong ëm d'Liewe koumen, klëmmt weider. 18 weider Läiche goufen e Sonndeg fonnt.
Wéi d'Police e Sonndeg matdeelt, wiere bei der Kontroll vun dräi Héichhaiser weider Doudesaffer fonnt ginn, esou datt d'Zuel op 146 klëmmt. 54 Doudeger wieren nach net identifizéiert. "Mir kënnen net ausschléissen, datt et weider Affer gëtt", betount eng Vertriederin vun der Police. Bei der Kontroll vun den éischten zwee Héichhaiser ware Samschdes keng nei Doudesaffer fonnt ginn. Ënnert den Dosende Blesséierte sinn de Gesondheetsautoritéiten no nach 14 a Liewensgefor.
Indoneesesch a philippinnesch Communautéite gedenke Verstuerwenen
De Weekend stoung Hongkong am Zeeche vun der Trauer: No der Brandkatastroph mat 146 Doudesaffer hunn an der Milliounemetropol Dausende Leit den Affer geduecht. Si hu Blummen néiergeluecht, sech a Kondolenzbicher agedroen a sech fir Gebieder versammelt. Fir den Ufank vun der offizieller Trauer, déi dräi Deeg dauere soll, hu Regierungsvertrieder e Samschdeg dräi "Schweigeminutten" ofgehalen, wärend d'Fändele vun Hongkong a vu China op Hallefmast houngen.
E Sonndeg hu sech Honnerte Philippinner am Quartier Central versammelt, am Victoria Park hu sech indoneesesch Awunner getraff, fir den Affer ze gedenken an ze bieden. Ënnert den Doudesaffer waren op d'mannst siwen indoneesesch an ee philippinnesche Staatsbierger, wéi d'Konsulater vu béide Länner matdeelen. Béid Nationalitéite sinn zu Hongkong staark vertrueden.
Zéng Leit festgeholl
Fir d'Ermëttlungen zu der Ursaach vum Ongléck hu sech eng Rei Autoritéiten zesummegedoen. E Freideg hat d'Antikorruptiounsautoritéit vun der Stad eegenen Aussoen no aacht Leit wéinst Korruptiounsverdacht am Bausecteur festgeholl. Déi siwe Männer an eng Fra solle "Beroder, Gerüstbau-Soustraitanten an (ee) Mëttelmann vum Projet" sinn. E Samschdeg gouf d'Festnam vun dräi Mataarbechter vun enger Baufirma bekannt, déi virdru scho vun der Police festgeholl an dann awer nees fräigelooss gi waren.
24 Joer ale Petitionär festgeholl
Lokal Medie mellen iwwerdeem e Samschdeg den Owend, datt e 24 Joer ale Student, deen zesumme mat aneren eng Petitioun fir eng onofhängeg Enquête zu der Brandursaach fuerdert, festgeholl gi wier. D'Online-Petitioun, déi a manner wéi 24 Stonne vu méi wéi 10.000 Leit ënnerschriwwe gouf, konnt net méi opgeruff ginn. De Büro fir d'Schütze vun der nationaler Sécherheet, d'Vertriedung vu Peking zu Hongkong, hat e Samschdeg erkläert, et géing een déi lokal Autoritéiten dobäi ënnerstëtzen, d'Aktioune vun deenen ze stoppen, "déi d'Drama notzen, fir Chaos" ze maachen.