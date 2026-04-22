RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Attacken aus Israel62.000 Haiser a Wunnengen am Libanon zerstéiert oder beschiedegt

AFP, iwwersat vun RTL
Iwwer 62.000 Haiser a Wunnenge goufe bannent knapp 45 Deeg bei israeeleschen Attacken am Südlibanon zerstéiert oder beschiedegt.
Update: 22.04.2026 18:12
Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Angaben aus Beirut seit Anfang März mehr als 62.000 Häuser und Wohnungen zerstört oder beschädigt worden.
Iwwer 62.000 Haiser a Wunnenge goufe bannent knapp 45 Deeg bei israeeleschen Attacken am Südlibanon zerstéiert oder beschiedegt.
© AFP

Bei israeeleschen Attacken op de Libanon goufen der Regierung no zanter Ufank Mäerz iwwer 62.000 Haiser a Wunnengen zerstéiert oder beschiedegt. "Bannent knapp 45 Deeg gouf et 21.700 zerstéiert a 40.500 beschiedegt Haiser a Wunnengen", sot de Chef vum Nationale Fuerschungszenter (CNRS), den Tschadi Abdallad, e Mëttwoch zu Beirut. Him no goufen och an den éischten dräi Deeg vun der Wafferou, déi zanter e Freideg a Kraaft ass, weider "428 Haiser a Wunnengen zerstéiert a 50 beschiedegt".

De Libanon war Ufank Mäerz an den Iran-Krich eragezu ginn. Deemools huet déi pro-iranesch Hisbollah-Miliz als Reaktioun op d'Ermordung vum héchsten iranesche Leader Ayatollah Ali Chamenei Rakéiten op Israel geschoss. An der Suite huet Israel sëllegen Ziler am Libanon ugegraff a Buedemtruppen iwwer d'Grenz geschéckt. Am Libanon goufe méi wéi 2.400 Leit ëmbruecht, iwwer eng Millioun Leit hu missten hir Haiser verloossen.

Trotz der zéng Deeg laanger Wafferou, déi e Freideg a Kraaft getrueden ass, geet d'Zerstéierung vu Gebaier duerch d'israeelesch Arméi am Südlibanon weider, wéi déi libaneesesch Autoritéiten an Aenzeie mellen. Bei Verhandlunge mat Israel, déi fir en Donneschdeg geplangt sinn, wëll de Libanon eegenen Aussoen no eng Verlängerung vun der Wafferou ëm ee Mount fuerderen, souwéi de "Stopp vu Sprengungen an Zerstéierungen an de Gebidder, an deenen Israel present ass".

Israel an den Libanon hu keng offiziell diplomatesch Relatiounen a sinn zanter 1948 formell am Krichszoustand. D'lescht Woch haten eng éischte Kéier zanter iwwer dräi Joerzéngten diplomatesch Vertrieder vu béiden Nopeschlänner zu Washington direkt Gespréicher gefouert. D'Entrevue vun den Ambassadeuren ass ouni konkreet Resultater op en Enn gaangen. Dësen Donneschdeg soll nach emol verhandelt ginn.

Am meeschte gelies
Luc Frieden annoncéiert Tripartite
"Et gëtt ee gemeinsame Succès oder ee gemeinsamen Echec"
34
Affär Wilmes
Ministesch Deprez huet 10 Fäll aus dem Rapport d'expertise un de Parquet weiderginn
Politesch Néierlag fir den Donald Trump
Wieler am Bundesstaat Virginia stëmme fir en Nei-Zéie vun de Walbezierker
9
E Pilotprojet mat Zukunft
Lëtzebuergesch op der Première
Video
Fotoen
16
Krich am Iran
Trump annoncéiert Verlängerung vun der Wafferou, keng Reaktioun vun Teheran
Weider News
Kerosin den Ament ze deier
Lufthansa sträicht Dausende vu Volle wéinst héije Brennstoffpräisser
Fändele vun den EU-Memberlänner mam Gebai vum EU-Parlament am Hannergrond.
Ungarn gëtt seng Blockad op
EU gëtt virleefeg Gréng Luucht fir Kredit vun 90 Milliarden Euro un d'Ukrain
10
No Messerattack
Verwaltungsgeriicht zu Karlsruhe confirméiert Expulsioun vu syreschem Stroftäter
Am Virfeld vum 77. Gebuertsdag
Porte-ouvertë vun der chineesescher Marinn an zéng Stied
Video
Damp no israeeleschen Attacken am Süde vum Libanon den 3. Mäerz 2026.
Trotz Wafferou
Libanesesch Staatsmedie mellen een Doudege bei israeelescher Attack
Kerosin den Ament ze deier
Lufthansa sträicht Dausende vu Volle wéinst héije Brennstoffpräisser
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.