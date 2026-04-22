Foto an der Loft gemaachSüdkoreanesche Kampfjet-Pilot wéinst Kollisioun verurteelt

AFP, iwwersat vun RTL
Fir eng lescht Foto a sengem Kampfjet huet e südkoreanesche Pilot vill riskéiert.
Update: 22.04.2026 19:17
Weil sein Versuch, spektakuläre Aufnahmen von sich zu bekommen, zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug in der Luft führte, muss ein südkoreanischer Pilot eine Strafe von 88 Millionen südkoreanischen Won zahlen, umgerechnet mehr als 50.000 Euro.
D'Sich no der perfekter Foto ass fir e südkoreanesche Kampfjet-Pilot deier ginn: Beim Versuch, spektakulär Fotoe vu sech an der Loft ze maachen, ass hie mat engem aner Fliger kollidéiert. Dofir gouf hien elo zu 88 Millioune südkoreaneschem Won verurteelt ginn. Ëmgerechent sinn dat méi wéi 50.000 Euro. Dem Urteel vun e Mëttwoch no hate de Mann de Pilot vun engem anere Fliger an nach ee Kolleeg gefrot, hie bei sengem leschte Fluch viru senger Versetzung mam Handy ze fotograféieren.

Bei enger Vitess vu bal 580 Kilometer an der Stonn huet hie säin Jet op d'Säit gezunn an ass méi no un den anere Fliger eru geflunn. Dobäi huet hie sech verschat an huet déi aner Maschinn ze pake kritt. D'Kollisioun goung zwar nach eemol gutt aus, de Schued un de Fligeren huet sech awer op ëmgerechent méi wéi eng hallef Millioun Euro belaf.

Eigentlech hat de Verdeedegungsministère dem Mann opgedroen, de ganze Schued mussen ze bezuelen. Doropshin huet de Pilot sech un en Inspektiounskommitee gewannt, deen d'Strof op zéng Prozent vun der Zomm reduzéiert huet. Am Urteel huet de Kommitee berécksichtegt, datt de Mann zanter 2010 Fligere sécher gelenkt hätt an datt och aner Pilote virum him schonn esou Opnamen am Fluch gemaach hunn.

Weider News
Kurz nach der Verlängerung der Waffenruhe zwischen Teheran und Washington durch US-Präsident Donald Trump haben die Revolutionsgarden eigenen Angaben zufolge in der Straße von Hormus zwei Schiffe beschlagnahmt. Die Schiffe hätten "gegen die Vorschriften verstoßen", erklärten die Revolutionsgarden.
No Verlängerung vu Wafferou
Iran saiséiert zwee Schëffer a Strooss vun Hormus
Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Angaben aus Beirut seit Anfang März mehr als 62.000 Häuser und Wohnungen zerstört oder beschädigt worden.
Attacken aus Israel
50.000 Haiser a Wunnengen am Libanon zerstéiert oder beschiedegt
Kerosin den Ament ze deier
Lufthansa sträicht Dausende vu Volle wéinst héije Brennstoffpräisser
Fändele vun den EU-Memberlänner mam Gebai vum EU-Parlament am Hannergrond.
Ungarn gëtt seng Blockad op
EU gëtt virleefeg Gréng Luucht fir Kredit vun 90 Milliarden Euro un d'Ukrain
13
No Messerattack
Verwaltungsgeriicht zu Karlsruhe confirméiert Expulsioun vu syreschem Stroftäter
Am Virfeld vum 77. Gebuertsdag
Porte-ouvertë vun der chineesescher Marinn an zéng Stied
Video
