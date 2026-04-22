E Mëttwoch hunn d'EU-Memberlänner zu Bréissel fir e Prêt an Héicht vun 90 Milliarden Euro un d'Ukrain gestëmmt. D'Ambassadeure vun de 27 Länner hunn déi dofir néideg Upassung vum EU-Budget gestëmmt. Dat huet d'Spriecherin un der zypriotescher EU-Rotspresidentschaft matgedeelt. D'Decisioun muss elo nach an enger schrëftlecher Demarche definitiv vun den EU-Länner ugeholl ginn.
Ungarn hat wärend Méint en Deblockéiere vum Kredit un d'Ukrain blockéiert.
Kuerz virun der Eenegung zu Bréissel war et d'Nouvelle, dass d'Ukrain d'Druschba-Pipeline nees fir Uelegliwwerungen a Richtung Ungarn a Slowakei opgemaach huet.