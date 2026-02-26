RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

KubaAutoritéiten erschéisse véier Persounen op Motorboot, Regierung schwätzt vun Infiltratioun

AFP, iwwersat vun RTL
Kubanesch Zaldoten hu 4 Persounen op engem, an den USA ugemellte Motorboot erschoss. Dës sollen als éischt geschoss hunn.
Update: 26.02.2026 06:46
E Schëff vun de kubanesche Garde-côten am Hafe vun Havannah
E Schëff vun de kubanesche Garde-côten am Hafe vun Havannah
© ADALBERTO ROQUE/AFP

Dernieft wiere 6 Persoune blesséiert a festgeholl ginn. Déi meescht wieren de kubaneschen Autoritéite bekannt gewiescht a si hätten deementspriechend eng kriminell Vergaangenheet. Hinne gëtt elo Terrorismus reprochéiert. D’Regierung schwätzt an deem Kontext vum Versuch vun enger “Infiltratioun”.

U Bord wieren och Waffen, Molotowcocktailen, Tarn- a kugelsécher Weste fonnt ginn. Bei den insgesamt 10 Persounen u Bord soll et sech ëm Kubaner handelen, déi alleguer an den USA wunnen. Och u Land wier e Mann festgeholl ginn, deen a Relatioun mat de Leit um Boot steet.

Vun US-amerikanescher Säit heescht et, et géif een nach weider Informatioune sammelen. Et wéilt een d’Konklusiounen net op d’Aussoe vun der kubanescher Regierung stëtzen, esou den US-Ausseminister Marco Rubio. D’Relatiounen tëscht den USA an dem kommunistesche Kuba sinn extreem ugespaant.

Am meeschte gelies
Kläpperei am Michel Lucius
14 Joer jonk Schülerin mat Messer blesséiert, mannerjäreg presuméiert Täterin koum op Schraasseg
Kee mam Auto mathuelen
Police sicht no Accident zu Rammerech no Zeien a flüchtegem Chauffer
Video
Fotoen
Viru Futtballtraining an Niedersachsen verschwonnen
Vermësst Kanner vun 9 an 10 Joer zu Lëtzebuerg fonnt
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Video
Liewenslaangen Dram erfëllt
Mat 92 Joer endlech den éischte Porsche
3
Weider News
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Äerdlach verschléckt zwee Gefierer u Kräizung am US-Bundesstaat Nebraska
LIVE
Den iraneschen Ausseminister Abbas Araghtschi um Bord vun zweeter Verhandlungsronn zu Genf.
Rout Linnen, déi nëmme schwéier iwwertenee passen
Den aktuelle Stand vun den Nuklear-Verhandlungen tëscht den USA an dem Iran
Video
0
Fast acht Jahre nach dem Mord an der brasilianischen Kommunalpolitikerin und Aktivistin Marielle Franco sind die beiden mutmaßlichen Auftraggeber zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Bei den Verurteilten handelt es sich um frühere Abgeordnete.
Prisongsstrofe fir zwee fréier Deputéiert
Hannermänner vu Mord u brasilianescher Politikerin Franco verurteelt
Dës Foto aus den Dokumenter aus der Epstein-Affär weist de Bill Gates mat enger Fra, déi onkenntlech gemaach gouf. Ob dëst eng vun de Fraen, mat deenen de Bill Gates eng Affär hat, ass net gewosst.
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"
Fotoen
Blumme fir d'Affer virun der Bar "Le Constellation" zu Crans-Montana an der Schwäiz.
Brandkatastroph zu Crans-Montana
Schwäizer Regierung bezilt all Affer ëmgerechent 55.000 Euro
D'Ried vum US-President Trump huet de Kongress sichtlech gespléckt: wärend d'Republikaner applaudéiert hunn, sinn d'Demokrate sëtze bliwwen.
Vereenzelt Demokraten hu protestéiert
Dem US-President Trump seng Ried zur Lag vun der Natioun huet de Kongress gespléckt
Video
17
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.