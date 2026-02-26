Dernieft wiere 6 Persoune blesséiert a festgeholl ginn. Déi meescht wieren de kubaneschen Autoritéite bekannt gewiescht a si hätten deementspriechend eng kriminell Vergaangenheet. Hinne gëtt elo Terrorismus reprochéiert. D’Regierung schwätzt an deem Kontext vum Versuch vun enger “Infiltratioun”.
U Bord wieren och Waffen, Molotowcocktailen, Tarn- a kugelsécher Weste fonnt ginn. Bei den insgesamt 10 Persounen u Bord soll et sech ëm Kubaner handelen, déi alleguer an den USA wunnen. Och u Land wier e Mann festgeholl ginn, deen a Relatioun mat de Leit um Boot steet.
Vun US-amerikanescher Säit heescht et, et géif een nach weider Informatioune sammelen. Et wéilt een d’Konklusiounen net op d’Aussoe vun der kubanescher Regierung stëtzen, esou den US-Ausseminister Marco Rubio. D’Relatiounen tëscht den USA an dem kommunistesche Kuba sinn extreem ugespaant.