RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Viru Futtballtraining verschwonnenVermësst Kanner aus Niedersachsen bei Familljemember zu Lëtzebuerg fonnt

AFP, iwwersat vun RTL
Nodeems zwee Cousinen am Alter vun néng an zéng Joer e Méindeg net op hirem Futtballtraining ukomm waren, gouf no hinne gesicht. Fonnt goufen d'Bouwen e Mëttwoch bei engem Familljemember zu Lëtzebuerg.
Update: 25.02.2026 18:52
Zwei seit Montag vermisste Jungen im Alter von neun und zehn Jahren aus dem niedersächsischen Barßel sind bei einem Verwandten in Luxemburg angetroffen und unversehrt in Obhut genommen worden. Die Behörden bereiten die Rückführung vor.
Nodeems zwee Jongen am Alter vun néng an zéng Joer e Méindeg net op hirem Futtballtraining ukomm waren, gouf no hinne gesicht. Fonnt goufen d’Bouwen e Mëttwoch bei engem Familljemember zu Lëtzebuerg.
© AFP/Archiv

Zwee Jongen am Alter vun néng an zéng Joer, déi e Méindeg an Niedersachsen an Däitschland als vermësst gemellt goufen, konnten e Mëttwoch bei engem Familljemember zu Lëtzebuerg fonnt ginn. Den Ament géingen d’Autoritéite kucken, déi zwee Cousinen zréck bei hir Famillje bréngen ze kënnen, wéi et vun der Police zu Cloppenburg heescht. Deemno wieren d’Kanner zu kengem Moment a Gefor gewiescht.

De Beamten no goufen d’Kanner bei engem 30 Joer ale Familljemember zu Lëtzebuerg ugetraff a vun der Lëtzebuerger Police matgeholl ginn. Den zoustännegen däitsche Parquet zu Oldenburg hätt doropshin Ermëttlunge géint de Mann wéinst dem Verdacht op Entféierung vu Mannerjäregen an d’Weeër geleet. Wéi d’Bouwen op Lëtzebuerg koumen a firwat si dohi bruecht goufen, géing aktuell nach ermëttelt ginn.

D’Cousine wunnen der Police no zanter 2025 zu Barßel an enger Wunngrupp. D’Jonge waren e Méindeg de Mëtteg um Wee op e Futtballtraining, koumen awer ni an der Sportshal un. D’Police huet doropshi bei enger grouss ugeluechter Sich e Méindeg an en Dënschdeg mat Sichhënn an Helikopter no hinne gesicht.

Schonn en Dënschdeg hat d’Police matgedeelt, datt si net vun engem Ongléck oder enger akuter Gefor ausgéing goen. D’Jonge waren dem Stand vun den Ermëttlungen dee Moment net méi zu am Raum Barßel, wouduerch een och bei Famill am europäeschem Ausland géing ermëttelen, hat et geheescht. Béid Kanner sinn aus Afghanistan an ouni Elteren an Däitschland, well dës bis ewell nach net nokomme konnten.

Am meeschte gelies
Vum Uruff bis bei den Asaz
Wéi déi nei Zentral vum 113 funktionéiert
Video
Fotoen
5
Fréier Gemeng Houschent
Den Éierebuergermeeschter Léon Faber ass dout
0
Invité vun der Redaktioun (25. Februar) - Dr. Gérard Schockmel
"Mir si Schlusslicht bei der Weiderbildung vun den Dokteren"
Video
Audio
36
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Reuniounen am Aarbechtsministère
Aus de Bipartitte gëtt (elo) nach keng Tripartite
Video
Audio
Weider News
Blumme fir d'Affer virun der Bar "Le Constellation" zu Crans-Montana an der Schwäiz.
Brandkatastroph zu Crans-Montana
Schwäizer Regierung bezilt all Affer ëmgerechent 55.000 Euro
D'Ried vum US-President Trump huet de Kongress sichtlech gespléckt: wärend d'Republikaner applaudéiert hunn, sinn d'Demokrate sëtze bliwwen.
Vereenzelt Demokraten hu protestéiert
Dem US-President Trump seng Ried zur Lag vun der Natioun huet de Kongress gespléckt
Video
5
Passt op, wat an d'Fläsch kënnt
Puddermëllech-Skandal
EU féiert méi streng Kontrolle vun Inhaltsstoff aus China an
Dëst ass e Symbolbild.
Vum Fernand Kartheiser organiséiert
Videokonferenz vun EU-Deputéierte mat Russland
Audio
Satellittefoto vun der iranescher Uräicherungsanlag bei Natanz.
Geheim Zentrifugen, UN-Sanktiounen an en Accord, deen zerbrécht
D'Geschicht vum iraneschen Atomprogramm an de Beméiungen, dësen ze limitéieren
12
Op der Plage vun Zikim am Süde vun Israel gouf de 24. Februar 2026 en doudege Pottwall ugespullt.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Doudege Pottwal un israeelescher Küst ugespullt
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.