Bal aacht Joer nom Mord un der brasilianescher Kommunalpolitikerin an Aktivistin Marielle Franco goufen déi zwee Hannermänner vum Verbriechen zu laange Prisongsstrofe verurteelt ginn.
Update: 25.02.2026 22:13
Am Alter vun 38 Joer gouf d’Kommunalpolitikerin Marielle Franco zesumme mat hirem Chauffer zu Rio de Janeiro erschoss.
© Rio de Janeiro Municipal Chamber/AFP/Archiv

Dat Iewescht Geriicht vum Land zu Brasilia huet e Mëttwoch Prisongsstrofe vu jeeweils 76 Joer géint déi fréier Deputéiert a Bridder Chiquinho an Domingos Brazão wéinst zweefachem Mord, Mordversuch a Memberschaft an enger arméierter krimineller Organisatioun.

De Mord un der Franco an hirem Chauffer hat a Brasilien an international fir Opreegung gesuergt. Déi lénksgeriicht afrobrasilianesch Fraerechtlerin a Scheffen war de 14. Mäerz 2018 erschoss ginn, wéi si mam Auto an der Géigend vum Zentrum zu Rio de Janeiro ënnerwee war. Den Auto gouf vu Kugelen duerchlächert. Eng Assistentin vun der Politikerin huet d’Attack iwwerlieft.

Dat Iewescht Geriicht huet d’Brazão-Bridder fir schëlleg gesprach, de Mord ugeuerdent ze hunn. De Chiquinho Brazão war fréier am brasilianesche Bundesparlament, säi Brudder am Parlament vum Bundesstaat Rio de Janeiro.

Déi iewescht Riichter koumen zu der Konklusioun, datt d’Franco ëmbruecht gouf, well si sech géint d’Pläng gedréint hat, Grondbesëtz, deen illegal vu Milizen iwwerholl gouf, nodréiglech ze legaliséieren. D’Brazão-Bridder “haten net just Kontakt zu der Miliz. Si waren d’Miliz”, huet de Virsëtzende Riichter Alexandre de Moraes erkläert.

Déi illegal Milizen zu Rio hunn hiren Ursprong a sougenannte Selbstverdeedegungsgruppen, déi viru véier Joerzéngte vu fréiere Polizisten an aner fréier Sécherheetsleit zum Schutz vu Quartiere virun Drogebande gegrënnt gi waren. Aus dëse Gruppen hu sech mächteg kriminell Organisatiounen entwéckelt, déi als Konkurrente vun den Drogebanden ëffentlech Terrainen an hire Besëtz bruecht, Awunner erpresst a vun hirer Vernetzung mat politesche Kreesser profitéiert hunn.

D’Riichter hunn am Scholdsproch och de “Rassismus” an d’"Fraefeindlechkeet” vun den zwee Verurteelten ervirgehuewen. De Moraes huet d’Franco als eng “aarm Fra, eng schwaarz Fra” bezeechent, “déi et gewot huet, sech den Interessie vun de Miliz-Memberen, de Männer an de Wäissen entgéintzestellen”. Déi am Alter vun 38 Joer ermort Franco war an enger Favela, also engem Aarmequartier, vu Rio opgewuess.

Schonn am Oktober 2024 hat e Jury zu Rio zwee Männer, déi de Mord un der Franco an hirem Chauffer ausgefouert haten, zu héije Prisongsstrofe verurteelt. De Ronnie Lessa, dee vun engem Auto aus geschoss hat, gouf zu 78 Joer an néng Méint verurteelt. Säi Kompliz Elcio Queiroz, deen hannert dem Steier souz, krut eng Strof vun 59 Joer an aacht Méint. Béid si fréier Militärpolizisten an haten d’Dot zouginn.

