Affär Wilmes"Expert vum Ministère de beschte vun de beschten"

Bis den 22. Abrëll, also nach ronn zwee Méint gëllt déi provisoresch Decisioun vum Santésministère. Déi zoustänneg Ministesch Martine Deprez war e Mëttwoch de Moien an der Santéskommissioun an der Chamber, fir z‘erklären, wou d’Prozeduren dru sinn. Iwwert déi um Verwaltungsgeriicht konnt si net vill soen, well si eben aktuell um Geriicht ass.
Wat d’Expertise ugeet, do feelt aktuell nach den drëtten Expert, dee vum Expert, deen de Ministère genannt huet, an deem vum concernéierten Dokter ausgewielt gëtt. Woubäi sech am Virfeld och Froe gestallt goufen, no wéi enge Krittären d’Experten erausgesicht ginn. D’Santé hätt op alle Fall bei enger internationaler Vereenegung vun deene beschten Orthopäden, “déi bescht Doktesch” selektionéiert.
Op Nofro vun ënner anerem der grénger Deputéierter Djuna Bernard hin, huet d’Gesondheetsministesch confirméiert, dass déi dräi Experte vollen Abléck a bis zu 10 richteg Patientendossiere kréien, déi de Collège médical ebe virgeluecht hat, an op Basis vun deenen de Ministère déi provisoresch Suspendéierung ausgeschwat hat.
D’Experte kéinte souguer d’Patiente kontaktéieren, wann déi fir Gespréicher bereet sinn, esou d’Martine Deprez. Hirer Meenung no ass d‘Expertise déi eenzeg Manéier, fir Liicht an d’Donkel ze bréngen an dëser Affär. Si géif hoffen, dass um Enn erauskéim, dass “näischt war”. Drock géif si net verspieren, huet d’Martine Deprez dem LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo geäntwert.
Déi iwwerschafft an elo definitiv Missioun fir déi dräi Experte wier per Courrier un de concernéierten Dokter Wilmes a säin Affekot Me Prum geschéckt ginn. Der Santésministesch no krut si nach keng Äntwert.