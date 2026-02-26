RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rout Linnen, déi nëmme schwéier iwwertenee passenDen aktuelle Stand vun den Nuklear-Verhandlungen tëscht den USA an dem Iran

Cédric Ferry
Béid Säiten negociéieren ënner komplizéierte Bedingunge mateneen.
Update: 26.02.2026 06:00
Den iraneschen Ausseminister Abbas Araghtschi um Bord vun zweeter Verhandlungsronn zu Genf.
Den iraneschen Ausseminister Abbas Araghtschi um Bord vun zweeter Verhandlungsronn zu Genf.
© VALENTIN FLAURAUD/AFP

En Donneschdeg geet zu Genf an der Schwäiz déi drëtt Ronn vun den aktuelle Verhandlungen tëscht den USA an dem Iran iwwer den iraneschen Nuklearprogramm un. Ma wéi warscheinlech ass et, dass et zu engem Accord kënnt? Virun zéng an engem hallwe Joer ass et mam “Joint Comprehensive Plan of Action” (JCPOA) jo schonn eng Kéier gelongen, sech op e groussen internationalen Accord iwwer den iraneschen Atomprogramm ze eenegen. Allerdéngs gouf deemools ënner ganz anere Konditioune verhandelt, ewéi dat aktuell de Fall ass. Ma ënnert wéi engen Ëmstänn gëtt den Ament negociéiert a wat ass de Stand vun den Negociatioune virun der drëtter Gespréichsronn?

De Stand no der zweeter Gespréichsronn

Déi aktuell, indirekt Verhandlungen tëscht den USA an dem Iran hunn de 6. Februar ënner Vermëttlung vum Oman ugefaangen. No engem éischten Austausch vun de jeeweilege Positiounen iwwer d’Uran-Uräicherung an d’Sanktiounen hu béid Säite sech drop gëeenegt, d’Gespréicher weiderzeféieren.

Am Virfeld vun der zweeter Gespréichsronn zu Genf huet den Iran de Medie géigeniwwer en Ophiewe vun den existéierende Sanktiounen als Viraussetzung fir en neit Ofkommes als Fuerderung an de Raum gestallt. Iwwerdeems hunn den iraneschen Ausseminister Araghtschi an den Direkter vun der Internationaler Agence fir Atomenergie (IAEA), de Rafael Grossi sech zu Genf gesinn. Bei der Entrevue tëscht deenen zwee wier et internationale Medien no ëm technesch Aspekter vum iraneschen Nuklearprogramm an ëm Inspektioune gaangen. Bei den Negociatioune selwer soll d’IAEA virun allem Informatiounen iwwer technesch Froen, wéi den Niveau vun der Uran-Uräicherung oder Standarde bei der Transparenz vun Atomprogrammer liwweren.

Déi zweet Gespréichsronn war schliisslech de 17. Februar zu Genf an der Schwäiz. Déi iranesch Delegatioun gëtt vum Ausseminister Abbas Araghtschi ugefouert. Op amerikanescher Säit hunn de Steve Witkoff an den Jared Kushner de Lead. Et wier ee sech iwwer d’allgemeng Prinzippie fir e méiglechen Accord eens ginn, huet et vu béide Säite geheescht, en Duerchbroch gouf et awer net. Dat läit wuel och un de Roude Linnen, mat deene béid Säiten an d’Gespréicher gaange sinn.

D’USA wëllen en Ofkommes, dat däitlech méi wäit geet, ewéi den JCOPA vun 2015

An dëst direkt an e puer Aspekter. Do wier virop de Punkt vun der Uran-Uräicherung. Wärend den Accord vun 2015 nach d’Uräicherung fir zivil Zwecker erlaabt huet, fuerderen d’USA den Ament, dass guer keen Uran méi am Iran ugeräichert gëtt. Den iraneschen Ausseminister Abbas Araghchi huet allerdéngs an engem Interview mam US-Fernseesender CBS ënnerstrach, dass den Iran op kee Fall op eng eegen Uräicherung wäert verzichten. Ausserdeem hätt een ënnert dem NPT-Vertrag e Recht op eng friddlech Notzung vun der Atomenergie.

Abbas Araghtschi
Den Iran huet d’Recht op Uräicherung.

Et hätt ee sech d’Fäegkeet, Uran unzeräicheren, trotz internationale Sanktiounen haart erkämpft an et géif een elo doru festhalen.

Abbas Araghtschi
Mir hunn en héije Präis bezuelt, fir dass mer haut fäeg sinn unzeräicheren.

Donieft wëllen d’USA en Ofkommes ofschléissen, dat en däitlech méi groussen Ëmfang huet, ewéi just den iraneschen Nuklearprogramm. Aus der Siicht vu Washington sollen och den iranesche Rakéiteprogramm limitéiert an dat iranescht Virgoen an der Regioun - notamment d’Ënnerstëtzung vun der Hisbollah an der Hamas - op de Leescht geholl ginn. Den Iran wëll awer nëmmen iwwer den Nuklearprogramm selwer negociéieren.

Den internationale Kontext

2015 war d’Situatioun am Noen Osten an an der Golfregioun am Verglach mat der aktueller verhältnisméisseg stabil. Ausserdeem hunn d’USA, Groussbritannien, Frankräich, Russland, China an Däitschland op der enger an den Iran op der anerer Säit direkt matenee verhandelt.

Aktuell verhandelen nëmmen d’USA an den Iran mateneen an dat och net direkt, mä nëmmen ënner Vermëttlung duerch den Oman. Ausserdeem sinn d’Spannungen tëscht den USA an dem Iran däitlech méi staark, ewéi nach viru bal eelef Joer. Net nëmmen huet Israel mat US-Ënnerstëtzung am Juni zejoert wärend zwielef Deeg e Krich géint den Iran gefouert, mä d’USA hunn hir Militärpresenz an der Regioun zanter Dezember 2025 massiv ausgebaut. Nieft dem Flugzeugträger “USS Abraham Lincoln”, dee schonn an der Regioun ass, soll sech och d’"USS Gerald Ford” um Wee dohi befannen. Donieft solle sech aktuell op d’mannst 15 Schëffer vun der Kategorie “Zerstéierer” an der Regioun ophalen. Weiderhi goufe bannent kuerzer Zäit iwwer 120 Militärfligeren an d’Golfregioun verluecht, esou vill ewéi zanter dem Irakkrich am Joer 2003 net méi. Donieft goufen zousätzlech Eenheete vu “Patriot-" an “THAAD-" Rakéitesystemer op d’US-Militärbasen an de Golflänner ronderëm den Irak bruecht.

D’innepolitesch Situatioun am Iran

Net nëmmen déi international Situatioun huet sech am Verglach zu 2015 däitlech verschäerft. Och d’innepolitesch Situatioun am Iran ass däitlech méi ugespaant. Rezent koum et am Iran zu massive Protester géint de Mullah-Regimm. Dës goufen zwar bluddeg niddergeschloen, ma d’Kris ass nach net eriwwer. Dat, well hir grondleeënd Ursaachen nach ëmmer present sinn: Den Iran befënnt sech aktuell an enger schwéierer Wirtschaftskris, déi sech duerch eng staark Inflatioun an eng enorm Onstabilitéit vun de Präisser auszeechent.

D’Stëmmung virun der drëtter Verhandlungsronn: Tëscht virsiichtegem Optimismus an amerikaneschem Frust

Virun de Gespréicher en Donneschdeg gouf et vun iranescher Säit verhale Signaler vun Optimismus. Den iranesche President Massud Peseschkian huet op X geschriwwen, dass een no de rezente Gespréicher Signaler wouergeholl hätt, déi Mutt géinge maachen. Hien huet awer och gewarnt, dass Teheran d’Verhale vun den USA genee géing beobachten a sech op all méiglechen Zenario preparéiert hätt.

Änlech Téin gouf et och vum iraneschen Ausseminister Araghtschi a sengem Interview mat CBS. Et wier een an enger gudder Positioun, fir sech selwer ze verdeedegen. Et hätt ee sech wärend dem Zwielef-Deeg-Krich zejoert verdeedegt an et wier ee preparéiert, fir dat nach eng Kéier ze maachen, sollt et néideg sinn. Gläichzäiteg sot hien, dass d’Diplomatie den eenzege Wee wier, fir eng Léisung hisiichtlech engem friddlechen iraneschen Nuklearprogramm ze fannen. Eng diplomatesch Léisung, déi och kéint besser sinn, wéi den JCOPA vun 2015, wier zum Gräifen no. A wéi enger Form dëse méiglechen Accord besser wier, ewéi dee vun 2015, huet hien awer net gesot.

Abbas Araghtschi
Mir sinn an enger staarker Positioun, fir eis ze verdeedegen.

Op amerikanescher Säit huet een an de leschten Deeg éischter frustréiert Téin héieren. An engem Interview mat der Tëleeschaîne Fox News sot de Steve Witkoff leschte Samschdeg, dass den Donald Trump sech géing froen, firwat déi iranesch Säit nach net “kapituléiert” an déi amerikanesch Positioun akzeptéiert hätt. Den US-President selwer ass dann och a senger Ried zur Lag vun der Natioun en Dënschdegowend am Kapitol zu Washington DC op déi aktuell Negociatiounen agaangen.

Iranesch Rakéite kéinten elo schonn Europa an d’US-Basen an der Golfregioun erreechen an de Regime zu Teheran géif aktuell u Rakéite schaffen, déi d’USA selwer kéinten erreechen. No der Attack vum Juni zejoert hätt een de Mullah-Regimm gewarnt: Den Iran sollt net méi versichen, säi Waffeprogramm opzebauen a virun allem sollt en net méi duerno striewen, Nuklearwaffen ze bauen. Trotzdeem géif den Iran aktuell nees versichen, esou Waffen ze produzéieren. Et géif ee sech aktuell a Verhandlunge befannen. Ma et misst ee vun iranescher Säit d’Wieder “Mir wäerten ni eng Nuklearwaff hunn” héieren. Seng Präferenz wier eng diplomatesch Léisung vun dësem Probleem, ma hie wäert et dem weltwäit gréisste Sponsor vum Terrorismus op der Welt ni erlaben, eng Nuklearwaff ze hunn, sou den Donald Trump.

Donald Trump
Wäert ni zouloossen, dass den Iran Nuklearwaffen huet.

Am meeschte gelies
Kläpperei am Michel Lucius
14 Joer jonk Schülerin mat Messer blesséiert, mannerjäreg presuméiert Täterin koum op Schraasseg
Kee mam Auto mathuelen
Police sicht no Accident zu Rammerech no Zeien a flüchtegem Chauffer
Video
Fotoen
Viru Futtballtraining an Niedersachsen verschwonnen
Vermësst Kanner vun 9 an 10 Joer zu Lëtzebuerg fonnt
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Video
Liewenslaangen Dram erfëllt
Mat 92 Joer endlech den éischte Porsche
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
E Schëff vun de kubanesche Garde-côten am Hafe vun Havannah
Kuba
Autoritéiten erschéisse véier Persounen op Motorboot, Regierung schwätzt vun Infiltratioun
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Äerdlach verschléckt zwee Gefierer u Kräizung am US-Bundesstaat Nebraska
LIVE
Fast acht Jahre nach dem Mord an der brasilianischen Kommunalpolitikerin und Aktivistin Marielle Franco sind die beiden mutmaßlichen Auftraggeber zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Bei den Verurteilten handelt es sich um frühere Abgeordnete.
Prisongsstrofe fir zwee fréier Deputéiert
Hannermänner vu Mord u brasilianescher Politikerin Franco verurteelt
Dës Foto aus den Dokumenter aus der Epstein-Affär weist de Bill Gates mat enger Fra, déi onkenntlech gemaach gouf. Ob dëst eng vun de Fraen, mat deenen de Bill Gates eng Affär hat, ass net gewosst.
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"
Fotoen
Blumme fir d'Affer virun der Bar "Le Constellation" zu Crans-Montana an der Schwäiz.
Brandkatastroph zu Crans-Montana
Schwäizer Regierung bezilt all Affer ëmgerechent 55.000 Euro
D'Ried vum US-President Trump huet de Kongress sichtlech gespléckt: wärend d'Republikaner applaudéiert hunn, sinn d'Demokrate sëtze bliwwen.
Vereenzelt Demokraten hu protestéiert
Dem US-President Trump seng Ried zur Lag vun der Natioun huet de Kongress gespléckt
Video
17
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.