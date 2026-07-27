Bei Schëss, net wäit vun der weltbekannter Space Needle an der US-Groussstad Seattle sinn op d'mannst zwee Mënschen ëm d'Liewe komm, véier bis fënnef Persoune goufe blesséiert, esou den aktuelle Stand. Dat mellen ënnert anerem NBC News a CNN. Et hätt Schëss am Seattle Center ginn, deelt d'Police e Sonndeg mat. Ënnert de Blesséierte soll och e Kand sinn, heescht et säitens enger Spriecherin vum Spidol, an dat déi Blesséiert koumen. D'Kand an eng Fra géifen am Moment operéiert ginn. Och en 23 Joer ale Mann an eng 39 Joer al Fra goufen ageliwwert.
D'Buergermeeschteg vun der Stad, d'Katie Wilson, huet bekannt ginn, dass nom Virfall eng Persoun festgeholl gouf. Kuerz virdrun war nach vun zwee Verdächtege rieds gaangen, déi festgeholl goufen. Si huet, no der Dot, der Police Merci fir den Asaz gesot.
De Seattle Center ass e Kultur- an Event-Quartier ronderëm dem bekannte Space Needle, dat jo d'architektonescht Symbol vun der Stad am Nordweste vun den USA ass. D'Schëss wiere wärend dem Gastronomie-Festival "Bites of Seattle" gefall.