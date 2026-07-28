RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

PrisongsstrofBritteschen Doudegriewer soll Läichen a Regaler gelagert hunn

AFP, iwwersat vun RTL
Als Grond fir den illegalen Ëmgang mat de Läichen huet de Beschëllegte finanziell Schwieregkeeten uginn.
Update: 28.07.2026 08:40
© DARREN STAPLES/AFP

A Groussbritannien huet e Méindeg d'Sessioun fir d'Ukënnegung vum Strofmooss géint de Besëtzer vun engem Pompes funèbres zu Hull ugefaangen. De Mann soll dosende Läichen a Regaler gelagert hunn, amplaz se, wéi dat ofgemaach war, ze verbrennen an anzeäscheren. Schonn am Abrëll hat den 48 Joer ale Mann sech an dosenden Uklo-Punkte schëlleg bekannt, dorënner Déifstall a Bedruch. Hie riskéiert an de Prisong ze kommen.

D'Police hat an engem Killraum sengem Institut am Ganzen 31 Läichen entdeckt, déi Méint virdru schonn hätte misse verbannt gi sinn. Dorënner waren och déi stierflech Iwwerreschter vun engem zwee Joer ale Kand, dat schonn zënter zwee Joer do louchen. Dobäi kommen och nach iwwer 100 Urne mat den Äschen vu Verstuerwenen.

"Op béide Säite vum Raum louche Läichen op Regaler", sou de Minister Chris Paxton virum Hull Crown Courst an Nordoste vun England. "D'Majoritéit vun de Läiche war net zougedeckt an hu sech an ënnerschiddlechen Etappe vun der Verweesung befonnt", sou de Paxton weider.

Als Grond fir den illegalen Ëmgang mat de Läichen huet de Beschëllegte finanziell Schwieregkeeten uginn, en hätt Schold vu ronn 90.000 Pond gehat, well "d'Leit net ëmmer bezuelt hunn". De Parquet bezweiwelt dës Aussoen allerdéngs staark.

Am meeschte gelies
Tëscht Waldhaff a Stafelter
88 Joer al Fra stierft bei Accident tëscht Auto a Minibus
Fotoen
Kollisioun mat Policeauto
Mann war zu Wuermer mat 61 km/h op enger E-Trottinett ënnerwee an huet probéiert, sech duerch d'Bascht ze maachen
Well se sech an hirer Rou gestéiert fillen
Et gëtt ëmmer méi Fäll, wou Leit sech iwwert kommerziell Aktivitéiten opreegen
Audio
6
Déifställ vu Luxus-SUVen zu Lëtzebuerg
Zwee Verdächteger goufen elo a Frankräich festgeholl
Vun en Dënschdegmëtteg un
Wéinst der Hëtzt gëllt am Süde vum Land eng Alerte jaune
Weider News
Presuméierten Täter festgeholl
Mann attackéiert zu Paräis dräi Frae mat Messer
Déi allgemeng Beléiftheet vun den USA fält
Selenskyj an Netanyahu
Den ukrainesche President an den israeelesche Premier ginn zu Washington empfaangen
Däitschland ënner Schock
Presuméierten Täter vum CSD gouf um Dag vum Uschlag iwwerwaacht
Kuerzt Erblose fir d'Pompjeeën
Liicht Entspanung bei de grousse Feier ëm Bordeaux a Madrid
Video
Die bei dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag beim Berliner Christopher Street Day (CSD) getötete Frau stammt aus Polen. Das bestätigte die Berliner Senatskanzlei.
Ugrëff zu Berlin
Fra, déi um Christopher Street Day ëmkoum, war eng 65 Joer al Mamm aus Polen
Video
Un employé travaillant sur une Porsche 911, le modèle historique de la marque, à l'usine de Zuffenhausen, le 6 mars 2025
Bis 2035
Porsche wëll 5.000 weider Aarbechtsplazen ofbauen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.