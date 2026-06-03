Wéi et schonn am Communiqué vum 1. Juni 2026 ugekënnegt gouf, wäert Lëtzebuerg de 4. a 5. Juni un enger grousser Übung am Beräich vun der Nuklearsécherheet a vum Katastropheschutz deelhuelen. Organiséiert gëtt dës Übung vun de franséischen Autoritéiten am Atomkraaftwierk vu Cattenom souwéi vun der Präfektur vun der Moselle.
Am Kader dovu plangen d'franséisch Autoritéiten, de System FR-ALERT anzesetzen. Dëst bedeit, datt eng Alert-Meldung per Cell Broadcast op Handyen an der betraffener Grenzregioun geschéckt gëtt. Jiddereen, deen en ageschalte Smartphone huet a sech an deem Gebitt ophält, kann dës Noriicht kréien – dat onofhängeg vum Bedreiwer oder Wunnsëtz.
D'Alerte-Messagen gi begleet vun engem markanten an duerchdréngende Signal. Et gëtt awer kloer drop higewisen, datt et sech dobäi ëm eng Übung handelt an net ëm eng real Noutsituatioun.
Fir d'Bevëlkerung besteet kee Grond fir ze handelen.