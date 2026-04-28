Royals zu Washington"D'USA hu keng méi no Frënn wéi d'Britten"

RTL mat AFP
Den Donald Trump huet de Kinnek Charles an d'Kinnigin Camilla am Wäissen Haus empfaangen. A senger Ried huet den US-President déi besonnesch Relatioun tëscht béide Länner ënnerstrach.
Update: 28.04.2026 18:28
Pompös Receptioun virum Wäissen Haus zu Washington fir déi brittesch Royals.
© KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Um zweeten Dag vun hirer Staatsvisitt an den USA sinn de brittesche Kinnek Charles III. an d'Kinnigin Camilla am Wäissen Haus zu Washington empfaange ginn. Bei groem Himmel huet den US-President Donald Trump a senger Ried gemengt, et wier "e schéine britteschen Dag". Zanter hirer Onofhängegkeet viru Joerhonnerte hätten d'Amerikaner keng méi no Frënn gehat wéi d'Britten, sou den Trump, deen hofft, dass déi speziell Relatioun weider sou bestoe wäert bleiwen.

D'Renconter kënnt zu engem Zäitpunkt vun Tensiounen tëscht béide Länner wéinst ënnerschiddlechen Usiichten am Irankrich. De Kinnek Charles, deen am Capitol historesch Lienen tëscht béide Länner wëllt nosichen, huet gemengt, dass d'USA a Groussbritannien et nach ëmmer fäerdeg bruecht hätten, beieneen ze fannen. Schliisslech géif et sech ëm eng vun de gréissten Allianzen an der Geschicht vun der Mënschheet handelen, sou de Monarch.

No der Receptioun goung et fir e privat Gespréich an den Oval Office, wärend d'Kinnigin Camilla an d'First Lady Melania Trump un engem Evenement ronderëm Educatioun a kënschtlech Intelligenz deelgeholl hunn. Virgesinn ass och eng 20 Minutte laang Ried vum Kinnek Charles virum Kongress. Fir den Ofschloss ass am Wäissen Haus e grousse Banquet geplangt.

D'Staatsvisitt fënnt ënnert verstäerkte Sécherheetsmesurë statt, nodeems virun e puer Deeg en arméierte Mann versicht hat, bis bei den US-President duerchzedréngen. Den US-amerikanesche Secret Service an déi brittesch Royalty and Specialist Protection hunn e massiivt Sécherheetskonzept opgefuer. Gréissten Diskussiounspunkt war d'Gewunnecht vun de Britten, no bei de Leit ze sinn. D'Amerikaner wëllen éischter op Distanz setzen.

E Mëttwoch wäerten den Charles an d'Camilla op New York fléien, fir ënnert anerem den 9/11-Memorial ze besichen, éiert si weiderfléien an dat brittescht Iwwerséigebitt Bermuda am atlanteschen Ozean.

De Kinnek Charles III. an den Donald Trump ware beschter Laun.
© Foto von HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

Am meeschte gelies
No der Suspendéierung vum Dr. Wilmes
Gesondheetsministesch seet, et géing keng politesch Dimensioun ginn
Video
Audio
Bus an der Stad an eng Fassad gerannt
E Buschauffer hat vergiess, d'Handbrems unzezéien
Speziell Killung huet missen agesat ginn
Ryanair-Maschinn hat Problemer mat de Bremsen, CGDIS war no Landung um Findel sur Place
Et gouf en Accord fonnt
Déi fix Grenzkontrollen tëscht Däitschland a Lëtzebuerg falen ewech
Fotoen
Prozessoptakt déi Zweet
Ënner anerem wéinst Policegewalt: Fënnef Poliziste musse sech viru Geriicht veräntwerten
Audio
Weider News
D'Vereenegt Arabesch Emirater wëllen aus dem Ueleg-Kartell eraus.
Op den 1. Mee
Vereenegt Arabesch Emirater trieden aus Opec aus
0
Et gouf en Accord fonnt
Déi fix Grenzkontrollen tëscht Däitschland a Lëtzebuerg falen ewech
Fotoen
Aktiviste mellen
Däitlech méi Hiriichtungen an Nordkorea wärend der Corona-Pandemie
2
Indonesien
Op d'mannst 14 Doudeger a 84 Blesséierter no Kollisioun tëschent zwee Zich
Video
28 April 2026, North Rhine-Westphalia, Hilden: Police officers search the Hells Angels clubhouse in Hilden. Police in North Rhine-Westphalia carry out a large-scale raid against the rocker group.
Nordrhein-Westfalen
Police duerchsicht bei Grouss-Razzia géint Hells Angels 50 Raimlechkeeten
Platt Schnuffen an ze kuerz Been
EU-Parlament stëmmt iwwer Reegelen zum Schutz vun Hënn a Kazen of
7
