RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Feier, Protester a GewaltEng weider Kéier waren d'Protester zu Belfast aus dem Rudder gelaf

RTL mat Reuters
Mat engem Groussasaz vun der Police hunn d'Autoritéiten an Nordirland probéiert, géint gewaltbereet Demonstrante virzegoen.
Update: 11.06.2026 09:40
Eng weider Kéier waren d'Protester zu Belfast aus dem Rudder gelaf
No enger Messerattack duerch de Mann aus dem Sudan ass d'Situatioun an Nordirland ausgeaart.

D'Police huet an der Nuecht op Donneschdeg an der nordirescher Haaptstad Waasserwerfer agesat, fir kleng Gruppe vun Demonstranten auserneen ze dreiwen. Et war déi zweeten Nuecht um Stéck, datt sech Leit zu Belfast op de Stroosse versammelt haten, nodeem et an der Stad zu enger Messerattack komm war, déi zu gréissere Spannungen an der Gesellschaft gefouert huet.

D'Autoritéite soen, datt rietsextrem Aktivitéiten op de soziale Medien d'Roserei no der Attack nach weider ugestachelt hätten. Och wann et an der leschter Nuecht méi roueg waren, koum et awer a verschiddenen Deeler vun der Stad nees zu Demonstratiounen a Gewalt ewéi och zu Zesummestéiss tëscht der Police an de gewaltbereeten Demonstranten. Dobäi goufen d'Poliziste attackéiert, Stroosseblockaden opgeriicht a Feier geluecht.

Grouss Deeler vu Belfast ware wéinst dëser Gewalt, déi opkomm ass, quasi wéi ausgestuerwen: Geschäfter a Schoule bloufen zou an den Transport war gestéiert.

E sudaneesesche Mann huet sech viru Geriicht wéinst der Messerattack misste veräntweren. Vun offizieller Säit wéi och vun der Famill vum Affer heescht et, datt d'Leit solle roueg bleiwen. D'Affär soll net genotzt ginn, fir Gewalt ze verbreeden an d'Gesellschaft weider ze splécken.

Am meeschte gelies
Bei der LSAP rumouert et
D'Liz Braz huet refuséiert, fir hir Fraktioun an der Chamber ze schwätzen
Audio
59
Finanzminister Gilles Roth
“Et ass net gutt, wa mer all Mount 10-12.000 Leit op dem Knuedler stoen hunn”
Video
27
Ministesch gëtt Erkläerungen
Manner Spidol, méi ambulant Strukturen: Versuergung méi no beim Patient
Audio
28
"Versoe vum Staat"
Fall Lyhanna: Wéi ee méigleche Serientäter d'Justiz a Frankräich blaméiert
Video
Zeienopruff
Zu Keel Sue mat geklauter Bankkaart opgehuewen
Fotoen
Weider News
D'Cristina huet fir e ganz wëlle Séigang un der Küst vu Guatemala gesuergt.
Stuerm "Cristina"
Doudeger am Guatemala och den El Salvador betraff
Éischt Kéier zënter 10 Joer
D'Zuel vu Flüchtlingen ass den Ament réckleefeg
De Patrick Bruel
Geriicht confirméiert
Patrick Bruel offiziell wéinst Vergewaltegung inculpéiert
US-Regional-Kommando mellt
Et goufen am Laf vun der Nuecht weider Loftattacke vun den USA am Iran
2020 gouf den russeschen Oppositiounspolitiker Alexei Nawalny nom Verdacht op eng Vergëftung an der Berliner Charité behandelt.
Übungen a Formatioune fir d'Personal
Berliner Charité ass permanent op Ausbréch vun Infektiounskrankheete virbereet
Video
3
Den neie Rapport vun Amnesty International iwwer dat israeelescht Virgoen am Westjordanland
Mënscherechter am Noen Osten
Amnesty International gehäit Israel "eethnesch Botzaktiounen" am Westjordanland vir
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.