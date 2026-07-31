RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Milliarden-Offensiv fir Kënschtlech IntelligenzEuropa setzt op “KI-Giga-Fabricken”

Tim Morizet
D'Europäesch Kommissioun huet offiziell en Opruff lancéiert, fir siwe sougenannte “KI-Gigafabricken” an Europa opzebauen.
Update: 31.07.2026 12:55
© Alexandros MICHAILIDIS

Mat deem Projet wëllt d'EU den technologesche Réckstand géintiwwer den USA a China verkierzen an d'Entwécklung vun der nächster Generatioun vu kënschtlecher Intelligenz an Europa beschleunegen.

Fir d'Initiativ solle ronn 10 Milliarden Euro un ëffentleche Gelder bereetstoen. D'Kommissioun hofft dobäi nach op 20 Milliarden Euro u privaten Investissementer, soudatt den Investitiounsvolume op iwwer 30 Milliarden Euro klamme kéint.

Fuerschung, Gesondheet a Mobilitéit stäerken

An deene Gigafabricke solle modern Datenzentren entstoen, déi mat méi ewéi 100.000 héich performante KI-Chips equipéiert sinn. Do solle Fuerscher, Entreprisen a Start-uppe nei KI-Modeller entwéckelen an trainéieren – ënner anerem an de Beräicher vun der Gesondheet, Industrie, Fuerschung oder och Mobilitéit.

Well sech méi Länner gemellt hunn ewéi erwaart, huet d'EU d'Zuel vun de geplangte Gigafabricke vun initial fënnef op elo siwen erhéicht.

Groussen Interessi vu Frankräich

Zéng Länner hu schonn hiren Interessi gemellt: Däitschland, Italien, Frankräich, Polen, Tschechien, Dänemark, Finnland, Griicheland, Portugal a Spuenien. Dobäi kënne sech individuell Länner, mee och Konsorten aus méi Staaten umellen. Frankräich huet schonn ugekënnegt, eleng an d'Course wëllen ze goen.

Kandidature kënnen nach bis den 12. November agereecht ginn. Déi ausgewielte Projete sollen Ufank 2027 bekannt ginn an ongeféier 18 Méint méi spéit a Betrib goen.

Am meeschte gelies
Satellit, Panzer, Maschinnegewier
Propos fir nei Euroschäiner vun der Defense-Direktioun suergt fir Kritik
Fotoen
64
Ënnerstëtzung fir d'franséisch Kolleegen
15 Lëtzebuerger Pompjeeë sinn um Wee an d'Gironde
Video
Fotoen
14
 Rock am Gaart – zu Gousseldeng
Jeff Elcheroth: "De Gaart war fir d’éischt do, duerno koum d’Haus"
Video
Fotoen
0
Schrott huet am Hafen zu Mäertert gebrannt
Wéinst Dampentwécklung gouf den LU-Alert ausgeléist, 70 bis 80 Pompjeeë waren am Asaz
Video
Fotoen
Ministesch Backes hat Publicatioun net ofgeseent
D'Direction de la défense entschëllegt sech fir Post an de soziale Medien, dee fir Opreegung gesuergt hat
Fotoen
47
Weider News
This video frame grab obtained from an AFP video shows migrants reaching the shore of Spanish north African exclave of Ceuta, after swimming around the border fence between Morocco and Spain, in Ceuta on July 30, 2026.
Militär a spuenesche Premier ënnerwee
Schätzungen no si bis zu 49.000 Migranten antëscht op der spuenescher Exklav Ceuta ukomm
Video
Die extrem niedrigen Pegelstände in der Donau haben in Bulgarien einen Kieferknochen und Teile der Stoßzähne eines Mammuts freigelgt. Die Knochenteile gehörten laut Experten "sehr wahrscheinlich" einem Mammut der Eiszeit.
Ausgedréchent Donau
Dréchent bréngt Mammut-Schanken zum Virschäin
KI-Modelle von Anthropic haben sich nach Angaben des US-Technologiekonzerns "unbefugten Zugriff" auf die Systeme von drei Organisationen verschafft. Der Zugriff sei während eines Tests erfolgt, teilte das Unternehmen mit.
No Virfall bei OpenAI
Anthropic mellt "onerlabten Zougrëff" vu KI-Modeller op dräi Organisatiounen
Eng iranesch Stad no enger US-Attack am Mäerz 2026.
Iran-Krich
Vun den USA op d'Bee gestallte Friddensrot huet een Accord mat der Hamas fonnt
Lëtzebuerger Läschfliger am Asaz
"Merci le Luxembourg" schreift de franséische President op X
This video frame grab obtained from an AFP video shows migrants reaching the shore of Spanish north African exclave of Ceuta, after swimming around the border fence between Morocco and Spain, in Ceuta on July 30, 2026.
Fir Sécherheet ze garantéieren
Spuenien wäert wéinst Undrang vu Flüchtlingen Zaldoten an d'Exklav Ceuta schécken
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.