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Lëtzebuerger Läschfliger am Asaz"Merci le Luxembourg" schreift de franséische President op X

RTL Lëtzebuerg
An engem kuerze Post reagéiert den Emmanuel Macron op d'Nouvelle, datt Lëtzebuerg Pompjeeën a Läschfliger an Frankräich asetzt.
Update: 30.07.2026 21:44
Den Emmanuel Macron an de Luc Frieden um Spezialsommet zu Bréissel am Januar 2026.
© SIP / Frédéric Sierakowski

"Solidaritéit mat eise franséische Frënn an Noperen" schreift de Luc Frieden op der Plattform "X" iwwert de Bild, bei där een e Läschfliger am Asaz gesäit. De Lëtzebuerger Premier erkläert weider, datt de Grand-Duché dës Leit am Kader vum europäesche Mechanismus fir d'Protection civile an den Asaz schéckt.

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De franséische President huet e puer Stonnen drop op de Post vum Luc Frieden reagéiert. "Merci Lëtzebuerg" steet kuerz a knapp op der X-Säit vum Emmanuel Macron, deen och nach hannert säi Post de Lëtzebuerger wéi och den EU-Fändel gesat huet.

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