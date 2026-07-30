Déi spuenesch Regierung wäert Zaldoten an d'Exklav Ceuta, déi am Norde vun Afrika läit, schécken, fir fir Sécherheet am klenge spuenesche Territoire ze suergen. D'Stad Ceuta mat sengen 83.000 Awunner läit um Bord vun der Strooss vu Gibraltar. D'Halleffinsel grenzt vun deene Säiten, wou kee Mier ass, u Marokko. Vun do aus sinn dann och en Donneschdeg Honnerte Migranten op de spueneschen Territoire agedrongen an dat obwuel d'Grenz u sech schwéier bewaacht gëtt.
"Truppe vun der Arméi wäerten d'Gendaarme vun der Guardia Civil verstäerken", heescht et aus dem spueneschen Inneministère. Hir Aufgab ass et, fir fir Sécherheet an der Stad Ceuta ze suergen. Virdrun haten déi lokal Autoritéite vu Ceuta bei der spuenescher Regierung ëm Hëllef gefrot.