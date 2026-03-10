RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Präisser vu Pëtrol a Gas an d’LuuchtG7-Finanzminister wëlle strateegesch Pëtrolsreserven nach net unzapen

Diana Hoffmann
D’Energiepräisser hunn däitlech ugezunn. Grond ass d’Eskalatioun am Noen Osten no den Attacken op den Iran.
Update: 10.03.2026 07:40
De franséischen Ekonomie- a Finanzminister Roland Lescure
De franséischen Ekonomie- a Finanzminister Roland Lescure
© NICOLAS TUCAT/AFP

Dobäi kënnt de Blockage vun der Schëfffaartsstross vun Hormus. D’G7-Finanzminister hunn dofir doriwwer beroden, ob se strategesch Pëtrolsreserve sollte fräiginn. Zwar ginn et an Europa, der EU-Kommissioun no, aktuell keng direkt Versuergungsenkpäss, ma d’Suerg, dass d’Präisser an d’Luucht ginn, ass grouss.

G7-Finanzminister wëlle strateegesch Pëtrolsreserven nach net unzapen

En Enn vu Konflikt am Noen Osten ass net en Vue. D’Auswierkunge sinn och an Europa ze spieren. Zum Beispill bei den Energiepräisser, op de Finanzmäert, oder am Fluchtransport. An Europa géing et aktuell keen akute Risk vun engem Manktem u Pëtrol ginn, seet d’Anna Kaisa Itkonen, Porte-Parole vun der EU-Kommissioun. All Memberstaat misst Noutreserve fir 90 Deeg hunn. Dëst wier no der leschter Energiekris festgeluecht ginn. Ginn dës Pëtrolsreserve koordinéiert fräiginn, kéinten am Noutfall Liwwerenkpäss a weider Präishaussë beim Bensinn a Mazout limitéiert ginn.

Um Méindeg hunn d’G7 Finanzminister awer decidéiert, dass dës Reserven awer nach net sollen ugezaapt ginn. De franséische Finanzminister Roland Lescure erkläert, dass een d’Situatioun weider am Ae behält. L’impact sur la situation macroéconomique de nos pays, mais aussi l’impact au quotidien pour nos citoyens, qui sont affectés de manière directe, notamment par la hausse du prix de l’essence.

Den däitsche Bundeskanzler Friedrich Merz bleift och alertéiert. “Wir sind besorgt um die Entwicklung der Energiepreise. Wir wissen, dass das möglicherweise durchschlägt, auch auf die Konjunktur in Deutschland, und deswegen tun wir alles, um auch in der Energiepolitik unsere Unabhängigkeit zu erhöhen.”

Aktuell kënnt de Pëtrol fir d’EU zu 40 Prozent aus den USA, Norwegen a Kasachstan. Ma Krisen am Noen Oste schloe sech trotzdeem direkt och hei an de Präisser néier, well de Pëtrol um globale Marché gehandelt gëtt. Schonn d’Angscht virun Ausfäll, dreift hei de Präis.

Ongeféier ee Fënneftel um globalen Handel passéiert dann d’Strooss vun Hormus, déi aktuell jo blockéiert ass. Elo plangt Frankräich Schëffer dohin ze schécken, fir d’Containerschëffer an Tanker ze begleeden.

De franséische President Emmanuel Macron: “Et nous sommes en train de mettre en place, et nous l’avons évoqué à l’instant aussi, une mission purement défensive, purement d’accompagnement, qui doit se préparer avec des États européens et non européens, et qui a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, qui permettra l’escorte de porte-conteneurs et de tankeurs pour réouvrir progressivement le détroit d’Ormuz.”

Dëst wier essentiel fir den internationale Commerce an d’Circulatioun vum Pëtrol a vum Gas, déi nees missten aus dëser Regioun eraus kommen.

Eng aner Iddi huet do den ungaresche President Victor Orban, fir de Risk vun enger Inflatioun an der EU kleng ze halen. De Blockage vum Pëtrol duerch d’Ukrain an de Krich am Noen Osten wier eng Menace fir Ungarn, d’Slowakei an d’EU. Fir dës Gefor ofzewieren, bräicht een zwou Decisiounen. D’Sanktiounen op Energie aus Russland missten iwwerschafft an ausgesat ginn. Hien hätt dat an engem Bréif un d’Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen ugestouss. An, an Ungarn misst verhënnert ginn, datt den Diesel a Bensinn op horrenden Niveau klammen.

Den Direkter vun der Internationaler Energie Agence Fatih Birol hat awer schonn de Weekend dovu gewarnt: “

Natierlech géing dat vun der Decisioun vun den eenzelne Länner ofhänken, mee hie géing mengen, dass ee vun den historesche Feeler vun Europa war, ze vill vun enger Energie-Quell ofhängeg ze sinn, nämlech Russland.”

Och hie seet, dass am Ablack genuch Pëtrol um Marché wier. De Problem géing just un der Verdeelung an der Logistik leien.

Den US-President Donald Trump huet dann an de soziale Medie geschriwwen, dass déi héich Pëtrolspräisser en niddrege Präis wieren, fir d’Sécherheet an de Fridden an den USA an op der Welt. Et wier just kuerzfristeg, bis déi nuklear Menace duerch den Iran fort wier.

Am meeschte gelies
Feierball um Himmel
War et e Meteorit oder war et Weltraum-Schrott?
Video
Audio
Fotoen
10
"E ganz spezielle Fall"
Meteorit war iwwer ee Meter grouss, sou den Dr. Richard Moissl vun der ESA
Video
12
Op der Pompel
Den 98er Bensinn gëtt e Krack méi deier
Analysen iwwer Ueleg-Fuite zu Mäertert amgaangen
Den Hafe bleift viraussiichtlech bis en Dënschdegmoien 8 Auer zou
Video
Audio
Fotoen
Och A400M-Fligeren am Asaz
Fënnefte Rapatriement-Vol mat 134 Persounen u Bord zu Bréissel ukomm
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Volkswagen: Benefice zejoert bal ëm d'Hallschent zeréckgaangen
LIVE
Déi leschte 24 Stonne vum Krich am Iran
"Wat de Krich méi laang dauert, wat d'Konsequenze méi negativ ginn", sou de brittesche Premier
Video
"IE University" zu Madrid
D'Lëtzebuerger Studente krute Besuch vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
1
D'Noémie Siebenaller an de Camille Arend, déi beim Accident ëm d'Liewe koumen.
Zwee Lëtzebuerger waren ënnert den Doudesaffer
Optakt vum Prozess ëm déidlecht Air-Algerie-Fligeraccident am Joer 2014
Op d'mannst fënnef Doudeger
Déidlechen "Äerdrutsch" um gréissten Dreckstipp vun der Welt an Indonesien
Video
Feier an der Gare an der schottescher Stad Glasgow den 8. Mäerz 2026.
Gebai deels an de Koup gefall
Gare zu Glasgow no Brand zou, Zuchtrafic perturbéiert
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.