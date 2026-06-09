Staark Wandstéiss combinéiert mat engem stiermesche Mier sinn dësen Dënschdeg op déi neiséilännesch Haaptstad Wellington getraff. Dëst huet dozou gefouert, datt d'Fären- a Fluchverbindungen annuléiert a Stroosse gespaart goufen. D'Autoritéiten hunn Honnerte vun Awunner, déi laanscht d'Küst liewen, opgefuerdert, déi betraffen Zonen ze verloossen.
E klenge Fliger, deen um Fluchhafe stoung, ass duerch d'Stäerkt vum Wand ëmgehäit ginn, esou e Spriecher vum Airport. Eng aacht Flich hunn da vu Wellington aus missten annuléiert ginn, wärend och d'Fären tëscht der Nord- an der Südinsel vun Neiséiland annuléiert goufen.
D'Autoritéiten hunn a verschiddenen Deeler vu Wellington och den Ausnamezoustand ausgeruff, nodeems de Wiederdéngscht gewarnt huet, datt d'Wellen laanscht d'Küst tëscht néngt an eelef Meter kéinten erreechen.