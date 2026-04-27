Krich am Noen OstenKeng Infoen iwwer méiglech Verhandlungen tëscht USA an Iran, Hisbollah an Israel beschéisse sech weider

Wärend op der enger Säit d'Verhandlunge fir e Friddensofkommes net wierklech un d'Rulle kommen, gëtt op der anerer Säit eng Wafferou ëmmer nees gebrach.
Update: 27.04.2026 07:35

Offiziell gëllt zwar eng Wafferou, mä am Libanon gi weiderhi Kampfhandlungen gemellt. De ganze Weekend iwwer goufen et Doudeger a Blesséierter, souwuel op Säite vum israeelesche Militär, wéi och op Säite vun der Hisbollah.

Virun allem aus dem Süde vum Libanon, dee jo deels vun Israel besat ass, ginn deels schwéier Affrontementer gemellt. Déi israeelesch Arméi huet e Sonndeg den Owend och weider Warnungen erausginn, dass verdriwwen Awunner bis op Weideres net nees zeréck an hir Wunnenge sollte kommen. Esou Warnunge loossen an der Reegel op groussflächeg Loftattacke schléissen.

Am Iran-Krich gëtt et iwwerdeems nach ëmmer näischt Neits iwwert méiglech nei Verhandlungen tëscht dem Iran an den USA. Iwwert de Weekend sinn déi jo ausbliwwen. Den iraneschen Ausseminister Araghtschi war e Sonndeg zwar am Pakistan, mä reest e Méindeg weider op Moskau. De Kreml huet confirméiert, dass hien de President Putin gesäit, fir Gespréicher iwwert en Enn vum Krich

Am meeschte gelies
Weltrekord zu London
Eng éischte Kéier gëtt e Marathon an ënner 2 Stonne gelaf
5
8 Blesséierter e Sonndeg
Kollisioun tëscht véier Autoen, dräi Motocycliste gefall an ee Foussgänger ugestouss
Ouni Filter, ouni Verstellen
D’Sylvie Greiveldinger geet hire Wee op TikTok: “Ech sinn esou ewéi ech sinn“
Video
Vëlossport
Tadej Pogacar wënnt de Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck en solitaire
4
Futtball: BGL Ligue
Knapp Victoire fir Déifferdeng, Diddeleng no Biissener Remis neien Zweeten
Video
Audio
Fotoen
3
Weider News
Den Nordkoreanesche Staatschef Kim Jong un an de russesche Parlamentspresident Wjatscheslaw Wodonin bei enger Receptioun zu Pjöngjang.
Nordkorea
Kim Jong Un ënnersträicht Ënnerstëtzung fir den "hellege" Krich vu Russland an der Ukrain
Dräi Lëtzebuerger mat dobäi
Weider Schëffer vun der "Global Sumud Flotilla" a Richtung Gaza opgebrach
Neien Héchstwäert
2025 goufe weltwäit 2,89 Billiounen US-Dollar an d'Militär investéiert
TOPSHOT - A column of black smoke rises above buildings as traffic passes the Africa Tower monument in Bamako on April 26, 2026.
Kämpf am Mali
Landeswäit Attacke vun Dschihadisten a Rebellen, Verdeedegungsminister a Famill ëmkomm
Iran
Dëse Sonndeg ass op en Neits eng Persoun higeriicht ginn
Archivfoto
Éisträich
Bëschbränn am Bundesland Kärnten elo ënner Kontroll
