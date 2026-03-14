Südkoreanesche Militär a Japaneschen Defenseministère mellenNordkorea soll zéng Rakéiten a Richtung japanescht Mier geschoss hunn

Dem japanesche Verdeedegungsministère no hätt ee Rakéiten detektéiert, déi mat grousser Warscheinlechkeet aus Nordkorea stamen.
Update: 14.03.2026 08:48
En nordkoreanesche Rakéitentest vum 10. Mäerz 2026.
Nordkorea soll e Samschdeg an de fréie Moiesstonnen zéng Rakéiten a Richtung japanescht Mier lancéiert hunn. Dat mellt de südkoreanesche Militär. De japanesche Verdeedegungsministère huet iwwerdeems confirméiert, datt een net-identifizéiert Rakéiten detektéiert hätt, an dës mat grousser Warscheinlechkeet vun Norkorea komm wieren. E Samschdeg hat de südkoreanesche Premier Kim Min-Seok nach gesot, datt hie konkret Gespréicher mam amerikanesche President Trump géif féieren, fir een eventuellt Treffen mam nordkoreanesche Leader Kim Jong-Un z’organiséieren. D’USA versiche jo schonn zanter Joren, Verhandlungen tëscht Süd-a Nordkorea op d’Been ze stellen, an och Nordkorea dozou ze kréien, hiren Atomprogramm opzeginn.

Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
