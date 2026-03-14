Nordkorea soll e Samschdeg an de fréie Moiesstonnen zéng Rakéiten a Richtung japanescht Mier lancéiert hunn. Dat mellt de südkoreanesche Militär. De japanesche Verdeedegungsministère huet iwwerdeems confirméiert, datt een net-identifizéiert Rakéiten detektéiert hätt, an dës mat grousser Warscheinlechkeet vun Norkorea komm wieren. E Samschdeg hat de südkoreanesche Premier Kim Min-Seok nach gesot, datt hie konkret Gespréicher mam amerikanesche President Trump géif féieren, fir een eventuellt Treffen mam nordkoreanesche Leader Kim Jong-Un z’organiséieren. D’USA versiche jo schonn zanter Joren, Verhandlungen tëscht Süd-a Nordkorea op d’Been ze stellen, an och Nordkorea dozou ze kréien, hiren Atomprogramm opzeginn.