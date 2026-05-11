Schëss bei Regierungsdinner zu WashingtonPresuméierten Täter weist Reproche vu versichtem Mord op US-President zréck

AFP, iwwersat vun RTL
De Verdächtegen, dee bei engem Regierungsdinner zu Washington op e Sécherheetsbeamte geschoss huet, plädéiert viru Geriicht op net schëlleg.
Update: 11.05.2026 18:30
Gut zwei Wochen nach dem Schusswaffenangriff am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump hat der mutmaßliche Täter den Vorwurf eines Mordanschlags auf den US-Präsidenten zurückgewiesen.
Reprochéiert gëtt dem presuméierten Täter e Mordattentat op den US-President Donald Trump.
Gutt zwou no de Schëss bei engem Korrespondenten-Iesse mam Donald Trump huet de presuméierten Täter de Reproche vun engem Mordattentat op den US-President zréckgewisen. Den 31 Joer ale Cole A. huet US-Medien no e Méindeg virun engem Bundesbezierksgeriicht zu Washington op net schëlleg plädéiert. Dem Verdächtegen aus Kalifornien dreet eng liewenslaang Prisongsstrof.

De Mann soll de 25. Abrëll an engem Hotel zu Washington op e Sécherheetsbeamte geschoss hunn. Dem Procureur général no wollt de Cole A. an de Festsall eran, an deem den Trump, sëlleg Journalisten a weider US-Regierungsvertrieder zu der alljärlecher Gala vun der US-Haaptstadpress versammelt waren. Dëst konnten d'Sécherheetsbeamten awer no engem Schosswiessel verhënneren an de Cole A. festhuelen.

Den Trump a seng Fra Melania ware wärend dem Virfall vu Sécherheetsbeamten ofgeschiermt an a Sécherheet bruecht ginn. Och dem Vizepresident JD Vance an deenen anere Gäscht ass näischt geschitt. De Sécherheetsbeamten, op dee geschoss gi war, hat eng schosssécher West un.

D'US-Justiz huet dem Verdächtege versichte Mord um Donald Trump, Ugrëff op e Bundesbeamten a Verstouss géint Waffegesetzer virgeworf. Hie soll den 29. Juni op en Neits zu enger Auditioun viru Geriicht erschéngen.

Den Trump war an de leschten zwee Joer zwee Attentatsversich entkomm: Am Juli 2024 hat ee Mann wärend engem Walkampfevent am US-Bundesstaat Pennsylvania op hie geschoss. D'Kugel hat den deemolege Presidentschaftskandidat um Ouer gesträift. Am September 2024 wollt dann nach e Mann den Trump a Florida beim Golfspillen erschéissen. Och dëse gouf festgeholl an Ufank Februar zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt.

