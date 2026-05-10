RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Den Iwwerbléck vum internationale FuttballHamburg wënnt leschten Heemmatch géint Freiburg, Florenz kann Ofstig vermeiden

RTL Lëtzebuerg
An der Premier League huet Aston Villa mat Burnley d'Punkte gedeelt.
Update: 10.05.2026 18:21
© MARCUS BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Bundesliga

Hamburg - Freiburg
1:0 Jatta (14'), 1:1 Matanovic (16'), 2:1 Vuskovic (64'), 3:1 Baldé (67'), 3:2 Matanovic (87')

Den Hamburger SV feiert a sengem leschten Heemmatch vun der Saison eng ënnert dem Stréch verdéngt Victoire géint den SC Freiburg. D'Breisgauer verpassen et, d'Qualifikatioun fir d'Conference League fix ze maachen. Bis op déi zwee Goler an der éischter Véierelstonn war déi éischt Hallschent net vill lass, och wa béid Ekippe beméit waren. Freiburg hat wuel nach den Europa-League-Match géint Braga an de Schanken. Hamburg sollt duerch en direkte Fräistouss nees a Féierung goen an dës kuerz drop ausbauen. Freiburg huet sech net opginn a koum duerch dem Matanovic säin zweete Gol nach eng Kéier erun; fir méi sollt et awer net duergoen.

Köln - Heidenheim (17.30 Auer)

Mainz - Union Berlin (19.30 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Bundesliga

Premier League

Burnley - Aston Villa 2:2
1:0 Anthony (8'), 1:1 Barkley (42'), 1:2 Watkins (56'), 2:2 Flemming (59')

Géint den Ofsteiger Burnley huet Aston Villa, dat sech dës Woch fir d'Finall an der Europa League qualifizéiert hat, wichteg Punkten am Kampf ëm d'Champions League leie gelooss. Zwee Matcher viru Schluss huet d'Ekipp vu Birmingham 4 Punkte Virsprong op de Sechste Bournemouth an huet genee esou vill Punkten um Kont wéi Liverpool (59).

West Ham - Arsenal (17.30 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Premier League

Serie A

Florenz - FC Genua 0:0

Mat dësem Resultat huet Florenz de Klassenerhalt geséchert. D'Toskaner louchen den éischten Deel vun der Saison op der leschter Plaz an hu laang op déi éischt Victoire gewaart. Mat 14 Gläichspiller hu am heefegsten d'Punkte gedeelt.

Parma - AS Roum (18.00 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Serie A

Ligue 1

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Ligue 1

La Liga

Athletic Bilbao - Valencia 0:1
0:1 Sadiq (72')

Athletic Bilbao verpasst et, mat enger Victoire op eng Europa-League-Plaz ze sprangen. Valencia ass weider am Coup fir déi international Plazen.

Den Owend ass um 21 Auer nach de Classico tëscht dem FC Barcelona a Real Madrid. Do ka Barcelona de Championstitel kloermaachen.

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der La Liga

Am meeschte gelies
Eng Woch nom déidlechen Accident
Gedenkfeier fir d’Manu Dondelinger zu Eschduerf
Video
Fotoen
All Guddes
De Prënz Charles feiert säi 6. Gebuertsdag
Fotoen
Haff
De Grand-Duc Guillaume hat eng Entrevue mat der schweedescher Krounprinzessin Victoria
0
Aus dem Policebulletin
Abriecher zu Obeler flücht no haardem Gejäiz vu Bewunnerin
Jonker rekrutéiert fir Brandstëftung, Sabotage an Terrorismus
Ukrain-Krich: Landesverrot fir 200 Dollar
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen eenzege Verfollger vun Déifferdeng, Hueschtert mat Big Points
Video
0
Puer Fans hunn et ze wäit gedriwwe beim Feiere vum Lionel Messi sengem neie Rekord
Neie Rekord fir de Lionel Messi
Security muss agräifen no historescher Partie
2
Futtball-Championnat Dammen
Racing iwwerrennt Déifferdeng, Beetebuerg verléiert géint Ell
0
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Florian Bohnert steigt mat Bastia an d'Ligue 3 of, Match gouf ofgebrach
1
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Remis tëscht Liverpool an Chelsea, ManCity verkierzt den Ofstand op Arsenal
0
Bundesliga
Victoire fir Stuttgart géint Leverkusen, Wolfsburg a St. Pauli verléieren hir Partien
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.