RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Souz an engem Bus, deen aus Richtung Lëtzebuerg koumBundespolizei Tréier hëlt Afghan wéinst Verdacht vun Doutschlag fest

RTL Lëtzebuerg
De Mann gëtt verdächtegt, engem anere mat engem Messer an den Hals gepickt ze hunn.
Update: 11.05.2026 12:58
E Gefier vun der däitscher Police
© MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

D'Bundespolizei Tréier huet an der Nuecht op d'leschte Samschdeg am Kader vu Grenzkontrollen op der däitscher A64 e 35 Joer alen afghanesche Staatsbierger festgeholl. De Mann souz an engem Reesbus, deen aus Lëtzebuerg an Däitschland gefuer ass.

D'Beamten haten am Kader vun enger Grenzkontroll d'Donnéeë vum Mann kontrolléiert. Dobäi huet sech erausgestallt, dass e Mandat d'arrêt vum Amtsgeriicht Hamburg géint de Mann virlouch. Hie gëtt dréngend verdächtegt, en anere Mann mat engem Klappmesser an den Hals gepickt ze hunn. Dobäi hätt hien d'Luftröre vum Mann nëmme knapps net geroden. Ausserdeem gëtt géint de Mann ermëttelt, well hie sech Poliziste widdersat huet.

De Mann koum virun den Untersuchungsriichter an duerno an Untersuchungshaft.

Am meeschte gelies
Ganz vill Fotoen a Video
Schlusspressessioun vun der Oktav an der Stad
Video
Fotoen
Alerte Jaune
Meteolux warnt viru staarkem Reen tëscht e Sonndegowend an e Méindeg de Moie 7 Auer
Hanta-Virus
Éischt Passagéier evakuéiert, Franséisin an US-Amerikaner positiv getest
Video
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen eenzege Verfollger vun Déifferdeng, Hueschtert mat Big Points
Video
0
Eurovision Song Contest 2026
ESC zu Wien offiziell lancéiert: D’Eva Marija um "Turquoise Carpet"
Video
Audio
Fotoen
1
Weider News
Conseil vun den EU-Ausseministeren
Xavier Bettel kritiséiert Israel op en Neits
Iranische Behörden haben die inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer Unterstützer wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes gegen Kaution freigelassen.
Et soll Liewensgefor bestoen
Iranesch Nobelpräis-Laureatin Mohammadi fir medezinesch Behandlung temporär fräigelooss
Den US-President huet gutt ausgedeelt
"Totally unacceptable"
Sou nennt den US-President Donald Trump déi iranesch Äntwert op vun him proposéiert Konditioune fir en Enn vum Iran-Krich
Däitschland
Soll de fréieren däitsche Kanzler Gerhard Schröder eng Vermëttlerroll tëscht der Ukrain a Russland spillen?
Virun der Côte vu Qatar
Transportschëff vun onbekanntem Projektil getraff ginn
Jonker rekrutéiert fir Brandstëftung, Sabotage an Terrorismus
Ukrain-Krich: Landesverrot fir 200 Dollar
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.