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Messerattack géint SchrëftstellerRushdie-Ugräifer gouf enger "terroristischen Handlung" schëlleg gesprach

AFP, iwwersat vun RTL
Véier Joer nom Messerugrëff op de Salman Rushdie ass den Täter, dee fir d'Dot schonn zu 25 Joer Prisong verurteelt gouf, och wéinst enger "terroristescher Handlung" schëlleg gesprach.
Update: 30.07.2026 06:49
Vier Jahre nach dem Messerattentat auf Salman Rushdie ist der bereits zu 25 Jahren Haft verurteilte Täter nun auch einer "terroristischen Handlung" schuldig gesprochen worden. Hadi Matar sei "den terroristischen Werten der iranischen Führung" gefolgt.
© AFP/Archiv

Den Hadi Matar hätt "den terroristesche Wäerter vun der iranescher Féierung" gefollegt an hätt ee "grenziwwerschreidenden Terrorakt begaangen", esou den US-Justizministère e Mëttwoch. Hien ass vun enger Jury op Bundesniveau schëlleg gesprach ginn, eng "terroristesch Handlung" ausgefouert ze hunn.

De Matar war viru gutt engem Joer wéinst dem Attentat op de Rushdie vun engem Gewuerenegeriicht am Bundesstaat New York zu 25 Joer Prisong verurteelt ginn. Den US-Bierger mat libaneesesche Wuerzelen hat am August 2022 bei engem Event op d'mannst 10 Mol op de Schrëftsteller agestach an hie schwéier blesséiert. Den 79 Joer ale Mann ass zanter dem Ugrëff op dem rietsen A blann.

Den Iran hat de Rushdie wéinst "Blasphemie" a sengem Roman "The Satanic Verses" vun 1988 mat enger Fatwa beluecht - enger Zort reliéisem Urteel, dat an islamistesche Kreesser als Rechtfäerdegung vu Gewaltdoten dénge kann an als Doudesmenace gesi gëtt. Dem Parquet no wollt de Matar mat enger Dot d'Fatwa ëmsetzen.

Teheran hat no dem Attentat vehement bestridden, hannert der Attack ze stoen. Den iraneschen Ausseministère hat sech schonn 1998 vun der Doudesmenace distanzéiert. Eng iranesch Stëftung huet allerdéngs eng Zort "Kopfgeld" op de Schrëftsteller oprecht erhalen.

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