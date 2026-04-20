PéitengJean-Marie Halsdorf annoncéiert Récktrëtt vu Buergermeeschterposten, ma et ass nach net fir direkt

Roy Grotz
E méiglechen Datum kéint den 1. Februar 2027 sinn, wann de Jean-Marie Halsdorf da säi 70. Gebuertsdag feiert.
Update: 20.04.2026 12:12
No der Demissioun vum Käerjenger Buergermeeschter annoncéiert sech e weidere gréissere Remaniement: zu Péiteng ass et de Jean-Marie Halsdorf, deen no bal 40 Joer an der Politik säi Mandat als Gemengepapp wäert opginn.

Wéi de fréieren CSV-Minister RTL géintiwwer confirméiert, bleift et bei senger Decisioun, datt hien net wäert bis d’nächst Gemengewale waarden, bis hie säi Mandat ofgëtt, mee dass dat soll d’nächst Joer geschéien.

E méiglechen Datum kéint den 1. Februar sinn, wann de Jean-Marie Halsdorf da säi 70. Gebuertsdag feiert.

Successeur vum laangjärege Péitenger Buergermeeschter gëtt den Zweete Schäffen André Martins Dias. Lokal Rumeuren, datt d’Véiert Schäffe Maria Agostino de Poste géif iwwerhuelen, krut RTL dementéiert.

De Jean-Marie Halsdorf trëtt als politescht CSV-Schwéiergewicht of, nodeem hien ewell 1988 zu Péiteng an de Gemengerot gewielt gouf, schonn emol Ugangs den 2000er Buergermeeschter war an zanter 1994 och op der Südlëscht an d’Parlament gewielt gouf.

Tëscht 2004 an 2013 war de Politiker och fir verschidde Portefeuillen an der Juncker/Asselborn-Regierung zoustännege Minister, ënnert anerem fir d’Defense an den Interieur.

Bei de leschte Chamberwale war de geléierten Apdikter net méi matgaangen, fir sech komplett op säi kommunaalt Mandat ze konzentréieren. Déi Ära geet deemno d’nächst Joer op en Enn.

De Michel Wolter an d'Nadine Braconnier
Politesch Rochade gëtt Realitéit
Am Dezember annoncéiert: De Michel Wolter gëtt säi Posten zu Käerjeng no 16 Joer Engagement of

Am meeschte gelies
Familljesträit an den USA eskaléiert
Papp erschéisst 8 Kanner, wouvunner der 7 seng eege waren
Concours vu Cremanten aus Frankräich a Lëtzebuerg
D'Gewënner sti fest: 28 Gold- an 10 Sëlwermedaile fir Lëtzebuerger Wënzer
Fotoen
"Méi net am Mee"
Looss d'Méimaschinn am Schapp
Video
Fotoen
20
Schoulfoire an der Luxexpo
Wou geet et no der Primärschoul hin?
Video
Fotoen
1
Landschaftsbild soll erhale ginn
Wéngertsbourse: Hei kënne Parzellen en neie Proprietär fannen
Audio
4
Weider News
Wëssenschaftleche Projet "Growing Community"
Al Bréiwer sollen Detailer iwwert den Austausch mat USA-Auswanderer liwweren
Audio
0
De Jean-Louis Zeien
"Devoir de vigilance"
Initiativ fuerdert eng koherent Ëmsetzung vun der europäescher Direktiv iwwert d'Suergfaltsflicht
Chômage
1.588 Leit méi op der Sich no enger Aarbecht wéi zejoert ëm déi selwecht Zäit
Surendettement / Iwwerschëldung
Hutt Dir Iech an der Vergaangenheet iwwerschëlt oder hutt aktuell mat esou finanzielle Problemer ze kämpfen?
Véier Blesséierter
Zwee Motocycliste gefall, en Auto op der Kopp an zwou Kollisiounen um Méindeg de Moien
Drogen an Alkohol
Eng Partie Fuerverbueter goufen ausgestallt, respektiv e Fürerschäin agezunn
