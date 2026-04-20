UkrainEuropol huet 45 deportéiert Kanner lokaliséiert

RTL mat AFP
Europol huet d'Spuere retracéiert vu 45 ukrainesche Kanner, déi wärend dem Krich a besate Gebidder verschleeft gi sinn. Bis zu 20.000 änlech Fäll soll et ginn.
Update: 20.04.2026 15:26
© CARLO BRAVO/Anadolu via AFP

Zesumme mam Internationale Geriichtshaff a mat 40 Enquêteuren aus 18 Länner ass et Europol gelongen, 45 Kanner ze lokaliséieren an z’identifizéieren, déi an ukrainesch Gebidder verschleeft gi sinn, déi vu Russland oder Wäissrussland besat sinn. Laut Kiew wier et zanter dem Ufank vum Krich zu bal 20.000 där Fäll komm - eng Zuel, déi Europol an engem Communiqué als “dokumentéiert” beschreift.

Verschidde Kanner wiere vu russesche Staatsbierger adoptéiert ginn, anerer géifen an Ëmerzéiungscampen oder a psychiatresche Klinicke festgehale ginn. No enger Enquête Mëtt Abrëll zu Den Haag, an där mat Hëllef vun digitalen Toolen Informatiounen iwwert de Verbleif vu 45 Kanner gesammelt an ausgewäert gi waren, konnte wäertvoll Indicen an d’Ukrain geschéckt ginn, wéi zum d’Beispill Weeër, iwwer déi d’Kanner deportéiert gi waren, Persounen, déi gehollef haten oder d’Plazen, wou se hibruecht gi waren, konnten identifizéiert ginn.

Am Mäerz hat déi international Enquêtëkommissioun vun de Vereenten Natioune matgedeelt, si hätte Beweiser fir Entféierungen an Deportatioune vun dausende Kanner aus de besate Gebidder. Eng 1.200 dovu wieren effektiv confirméiert Fäll an d’Kommissioun gehäit Moskau Verbrieche géint d’Mënschlechkeet vir. Russland huet bis elo just zouginn, datt si ukrainesch Kanner aus Foyeren oder Weesenheemer op aner Plaze bruecht hätten, fir si virun de Gefore vum Krich ze protegéieren.

Am meeschte gelies
Familljesträit an den USA eskaléiert
Papp erschéisst 8 Kanner, wouvunner der 7 seng eege waren
"Méi net am Mee"
Looss d'Méimaschinn am Schapp
Video
Fotoen
21
E géif "raschten"
De Bockelwal "Timmy" läit nees deelweis op enger Sandbänk
Video
6
Schoulfoire an der Luxexpo
Wou geet et no der Primärschoul hin?
Video
Fotoen
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng a Biissen am Gläichschrëtt, Diddeleng kasséiert spéit den Ausgläich
Video
Fotoen
3
Weider News
Holland
Regierung wëll Entreprisen a Privatleit mat 950 Milliounen € bei Bensinnspräisser entlaaschten
Den Ex-President a Walgewënner vun de Parlamentswalen a Bulgarien Rumen Radew virun de Walen.
Bulgarien
EU "freet sech op Zesummenaarbecht" mam Walgewënner Radew
Geréiert d'Demandë fir d'Ausweisdokumenter
Franséischen Inneministère confirméiert Date-Leck bei der ANTS
D'Konferenz vun der "Global Alliance for the Two-State Solution" zu Bréissel.
Reaktioun op US-Pläng
D'Europäesch Unioun demonstréiert Ënnerstëtzung fir d'palästinensesch Zivil-Regierung
0
D'Haaptgebai vum russesche Geheimdéngscht FSB zu Moskau
Hat eng Bomm am Rucksak
Russesch Autoritéiten huelen däitsch Staatsbiergerin wéinst Attentatspläng fest
Däitschland
Am Laf vum Joer 2025 goufe 5,5 Millioune Strofdote registréiert
