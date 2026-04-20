RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Los AngelesMuseker D4vd elo offiziell ugeklot wéinst Mord u 14 Joer jonkem Meedchen

RTL Lëtzebuerg
Den US-Museker D4vd, deem säi richtegen Numm David Anthony Burke ass, gëtt beschëllegt, d'Celeste Rivas Hernandez, wat d’lescht Joer verschwonne war, ëmbruecht ze hunn.
Update: 20.04.2026 20:22
No Aussoe vun den Enquêteure goufen d’Iwwerreschter vum Meedchen am September a sengem Auto fonnt. Den D4vd gouf d’lescht Woch verhaft. De Parquet schwätzt vun engem “brutalen a schreckleche Mord”. Zousätzlech gëtt de Burke beschëllegt, aus finanzielle Grënn an Angscht virum Enn vu senger Carrière gehandelt ze hunn.

Op enger Pressekonferenz war d’Stëmmung ganz opgelueden, besonnesch wéi eng Foto vum Affer gewise gouf. D’Affekote vum Museker bestreiden d’Virwërf a soen, datt Beweiser géife weisen, datt hien net fir den Doud vum Meedche verantwortlech ass.

De Procureur Hochman gouf gefrot, firwat et esou laang gedauert huet, bis eng Verhaftung gemaach gouf. Hien huet erkläert, datt d’Enquête komplex war, well vill Leit hu misse befrot ginn – e puer hunn kooperéiert, anerer net. Ausserdeem hätt et gedauert, fir all d’Beweiser grëndlech z’analyséieren. Et wier wichteg gewiescht, esou vill Informatioune wéi méiglech ze sammelen, fir de Fall richteg opzeklären. Zum Schluss huet hien d’Ëffentlechkeet opgefuerdert, sech ze mellen, wann een nach Informatiounen iwwer de Verdächtegen huet.

Am meeschte gelies
E géif "raschten"
De Bockelwal "Timmy" läit nees deelweis op enger Sandbänk
Video
11
Mat Vollgas an de Stau?
Rout Luuchte bei Rond-point Diddeleng/Bireng a Betrib
Fotoen
33
Péiteng
Jean-Marie Halsdorf annoncéiert Récktrëtt vu Buergermeeschterposten, ma et ass nach net fir direkt
4
Am Golf vum Oman
US-Arméi attackéiert iranescht Frachtschëff, Teheran erdeelt Friddensgespréicher Ofso
Invité vun der Redaktioun (20. Abrëll) - Yuriko Backes
DP ass oppe fir eng Tripartite: "Et geet ëm d'Kafkraaft an d'Aarbechtsplazen"
Video
Audio
32
Weider News
CNN-Recherchen decken en donkelt Netzwierk op
Notzer deelen am Internet Tipps fir ze vergewaltegen
Aktiounswoch géint Cyberkriminalitéit
75.000 Krimineller ermëttelt, och eng Perquisitioun zu Lëtzebuerg
0
Ukrain
Europol huet 45 deportéiert Kanner lokaliséiert
1
Holland
Regierung wëll Entreprisen a Privatleit mat 950 Milliounen € bei Bensinnspräisser entlaaschten
Den Ex-President a Walgewënner vun de Parlamentswalen a Bulgarien Rumen Radew virun de Walen.
Bulgarien
EU "freet sech op Zesummenaarbecht" mam Walgewënner Radew
Geréiert d'Demandë fir d'Ausweisdokumenter
Franséischen Inneministère confirméiert Date-Leck bei der ANTS
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.