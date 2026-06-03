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RusslandUkrainesch Dronen treffe Sankt Petersburg fir Optakt vu Wirtschaftsforum

RTL mat AFP
Um Dag vun der Ouverture vum Wirtschaftsforum zu Sankt Petersburg hunn ukrainesch Dronen Energie- a Militäranlage vun der zweetgréisster russescher Stad getraff.
Update: 03.06.2026 10:51
Ënnert anerem den Ueleg-Terminal am Hafe wier getraff ginn
Ënnert anerem den Ueleg-Terminal am Hafe wier getraff ginn
© OLGA MALTSEVA/AFP

Zu Sankt Petersburg sinn e Mëttwoch de Moie Militär- an Energieanlage vun ukraineschen Drone getraff ginn. D'Ugrëffer si vu béide Säite confirméiert ginn. Geschitt si se um Dag vun der Ouverture vum Wirtschaftsforum an der zweetgréisster russescher Stad. Duerch den Ugrëff war de Fluchhafe vu Sankt Petersburg an der Nuecht gréisstendeels gespaart.

De Gouverneur vun der Stad mellt, dass keen ëm d'Liewe komm wier. Kiew huet verlaude gelooss, dass d'Ugrëffer den dräi Deeg laange Forum stéiere sollen, un deem, nieft ronn 20.000 Gäscht aus 130 Länner, och de russesche President Wladimir Putin wäert deelhuelen. De Forum gëllt als "russescht Davos".

Och Kiew ass erëm ugegraff gi vu russesche Rakéiten an Dronen
Och Kiew ass erëm ugegraff gi vu russesche Rakéiten an Dronen
© YEVHEN KOTENKO/NurPhoto via AFP

Den Ugrëff op Sankt Petersburg koum een Dag no russeschen Ugrëffer mat Rakéiten an Dronen, bei deenen an der Ukrain 23 Persoune gestuerwe sinn. Bei enger Dronenattack am russesch kontrolléierten Deel vun der ostukrainescher Regioun Donezk sinn, de lokalen Autoritéiten no, siwe Mënschen ëmkomm an eelef weiderer blesséiert ginn. Eng Dron hätt e Reesbus getraff, deen tëscht Moskau a Simferopol ënnerwee war. Am Nordoste vun der Ukrain ass an der Regioun Sumy bei enger russescher Attack eng Persoun gestuerwen an 18 weiderer si blesséiert ginn, dorënner véier Kanner. 36 Uertschafte wiere beschoss ginn, sou déi ukrainesch Police.

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WASHINGTON, DC - MAY 27: U.S. Secretary of State Marco Rubio (L) speaks with U.S. President Donald Trump (2nd-L) during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House on May 27, 2026 in Washington, DC. Trump meets with his Cabinet days after saying a peace deal with Iran was “largely negotiated” amid expectations around the re-opening the Strait of Hormuz. Also pictured are (L-R) are U.S. Secretary of War Pete Hegseth and U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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