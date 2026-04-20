Am Golf vum OmanUS-Arméi attackéiert iranescht Frachtschëff, Teheran erdeelt Friddensgespréicher Ofso

RTL mat AFP
Wéi den US-President Donald Trump op senger Onlineplattform Truth Social schreift, huet d'US-Marinn en iranescht Frachtschëff ugegraff an ënnert hir Kontroll bruecht.
Update: 20.04.2026 06:50
D’Schëff hätt iwwert de Golf vum Oman versicht, déi vun den USA installéiert Blockad vun iraneschen Häfen an der Strooss vun Hormus z’ëmgoen, sou den Trump weider. D’Schëff hätt Opfuerderungen, stoen ze bleiwen, ignoréiert, wouropshin d’US-Krichsschëff ugefaangen hätt, ze schéissen. Dobäi wier e Lach an de Maschinneraum gesprengt ginn. D’Frachtschëff “Touska” wier den Ament ënner US-Kontroll. Et wier wéinst “fréieren illegalen Aktivitéiten” scho mat Sanktioune beluecht gewiescht.

D’Situatioun ronderëm d’Hormus-Strooss bleift weiderhin immens ugespaant. E Samschdeg hat den Iran d’Ouverture vum Mierespassage no nëmmen engem Dag nees réckgängeg gemaach, eegenen Aussoen no wéinst der US-Blockad vun iraneschen Häfen.

Den Ugrëff op “Touska” ass kuerz virum Auslafe vun der Wafferou tëschent den USA an dem Iran geschitt, déi e Mëttwoch op en Enn goe soll. E Méindegowend solle Vertrieder vu béide Länner d’Friddensverhandlungen a Pakistan weiderféieren, vun Teheran heescht et entretemps allerdéngs, et géif “den Ament keng Pläng” ginn, fir un esou Negociatiounen deelzehuelen. Eng éischt Verhandlungsronn ënner pakistanescher Vermëttlung virun enger Woch hat kee Succès.

Als Reaktioun op d’Attack op dat iranescht Frachtschëff huet Teheran iwwerdeems wësse gedoen, datt ee geschwënn zeréckschloe wäert. D’Attack wier “en Akt vun arméierter Piraterie”.

Liest dozou och hei:

Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran werden US-Unterhändler am Montag zu weiteren Verhandlungen in Pakistan erwartet. US-Präsident Trump warnte den Iran vor neuen Zerstörungen, falls er einen angebotenen "Deal" ablehne.
USA
Nei Verhandlunge mam Iran vun e Méindeg un a Pakistan

Am meeschte gelies
Siwen Autoen am Coup
Pilot Juha Miettinen bei Accident um Nürburgring gestuerwen
E Sträit ass komplett eskaléiert
Familljepapp erschéisst 8 Kanner, wouvunner der 7 seng eege waren
Presuméierte Fall vun Erpressung
Grouss Réckruffaktioun: Rategëft a Puppelchersbräi vun HiPP an Éisträich nogewisen
Luxcon 2026
Lynn Schockmel feiert Retour mat imposanter Bodypainting-Kreatioun mam Pol Clement
Fotoen
Concours vu Cremanten aus Frankräich a Lëtzebuerg
D'Gewënner sti fest: 28 Gold- an 10 Sëlwermedaile fir Lëtzebuerger Wënzer
Fotoen
Weider News
EU-Kommissär fir Klima- a Steierfroen zu Lëtzebuerg
Energietransitioun misst méi séier weiderkommen, Bierger awer och ënnerstëtzt ginn
Video
0
E Sträit ass komplett eskaléiert
Familljepapp erschéisst 8 Kanner, wouvunner der 7 seng eege waren
Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran werden US-Unterhändler am Montag zu weiteren Verhandlungen in Pakistan erwartet. US-Präsident Trump warnte den Iran vor neuen Zerstörungen, falls er einen angebotenen "Deal" ablehne.
USA
Nei Verhandlunge mam Iran vun e Méindeg un a Pakistan
Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge am Sonntag erneut Raketen getestet - und damit die Spannungen in der Region verstärkt. Das Verteidigungsministerium sprach von "Provokationen". Das Präsidialamt in Seoul berief eine Krisensitzung ein.
Nei Spannunge mat Südkorea
Nordkorea test op en Neits ballistesch Rakéiten
De Poopst Leo XIV wärend senger Rees an Afrika am Abrëll 2026.
E Message vu Fridden?
Poopst Leo XIV relativéiert Kritik un Donald Trump
2
Alternativ zum Äermelkanal
Nei Migrante-Route vun der Belsch an England
Video
