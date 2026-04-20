RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EU-Kommissär fir Klima- a Steierfroen zu LëtzebuergEnergietransitioun misst méi séier weiderkommen, Bierger awer och ënnerstëtzt ginn

Jeannot Ries
Den EU-Kommissär fir Klima- a Steierfroen mécht en Appell un all déi 27 Memberstaate méi séier mat der Energietransitioun weiderkommen. Méi iwwerraschend ass dem Wopke Hoekstra seng Ausso, datt een dobäi net op Atomenergie verzichte kéint.
Update: 20.04.2026 08:47
"Europa muss a Punkto Energie méi onofhängeg ginn"
Op Visitt zu Lëtzebuerg huet den EU-Kommissär fir de Klima Wopke Hoekstra fir d’Energietransitioun an deemno och eng Klimaneutral EU plädéiert.

“Erneierbar Energien, also Solar a Wandenergie, Atomkraaft, all dës Elementer mussen dréngend ausgebaut ginn.” Dat seet de Wopke Hoekstra am RTL-Interview.

Den Hollänner mécht en Appell un all déi 27 Memberstaaten. Et misst ee méi séier mat der Energietransitioun weiderkommen. Europa soll jo bis 2050 klimaneutral ginn. Méi iwwerraschend a grad aus Lëtzebuerger Siicht net onëmstridden, ass dem Wopke Hoekstra seng Ausso, datt wann een dat Zil erreeche wëll, een net op Atomenergie verzichte kéint. Wat elo d’EU-Bierger selwer ubelaangt, do wier et onheemlech wichteg, datt d’Politik jidderee mathëlt. D’Leit wärend der Transitioun ënnerstëtzen an déi néideg Ressourcen zur Verfügung stellen, fir datt all d’Bierger dat kënne maachen.

Wat den Iran-Krich ubelaangt, sou géife mer all gesinn, wat mat de Präisser op der Pompel geschitt. A wa mer wierklech éierlech sinn, kënne mir als Europäer wéineg dogéint maachen. D’EU-Kommissioun hätt d’Rechnung gemaach. Zanter dem Ufank vum Iran-Krich hätten d’Europäer iwwer 20 Milliarde méi fir Energie ausgi wéi fir déi selwecht Volummen am Januar oder Februar. 2022 wiere mir de Russen ausgeliwwert gewiescht. Elo den Evenementer am Iran.

Zwee Mol bannent 5 Joer. Mir sollen ons selwer keng Illusioune maachen. Et gëtt keng Garantie, datt et net nach emol geschitt. A mir sollen eis keng Illusioune maachen, wat dës Kris ubelaangt. Et kéint an e puer Wochen eriwwer sinn. Awer mir wäerten déi wirtschaftlech Auswierkunge weider wärend Wochen a Méint spieren. An dat, éierlech gesot, nëmmen am beschte Fall. Mir kéinte mat enger aussergewéinlecher Wirtschaftskris konfrontéiert ginn, mat Bléck op dat, wat am Mëttleren Oste schonn ugefaangen

Weider Themen am RTL-Interview waren d’Reform vun der Tubakssteier op EU-Niveau a wéi den EU-Politiker sech vis-à-vis vun der Iddi vun zum Beispill engem Pfand op Plastik steet.

Am meeschte gelies
Siwen Autoen am Coup
Pilot Juha Miettinen bei Accident um Nürburgring gestuerwen
E Sträit ass komplett eskaléiert
Familljepapp erschéisst 8 Kanner, wouvunner der 7 seng eege waren
Presuméierte Fall vun Erpressung
Grouss Réckruffaktioun: Rategëft a Puppelchersbräi vun HiPP an Éisträich nogewisen
Luxcon 2026
Lynn Schockmel feiert Retour mat imposanter Bodypainting-Kreatioun mam Pol Clement
Fotoen
Concours vu Cremanten aus Frankräich a Lëtzebuerg
D'Gewënner sti fest: 28 Gold- an 10 Sëlwermedaile fir Lëtzebuerger Wënzer
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Ännerungen am Gesetz
Méi e vehement Virgoe géint Gewalt am Internet
Audio
CGDIS am Asaz
Een Accident an ee Brand fuerderen um Sonndeg den Owend 3 Blesséierter
Invité vun der Redaktioun (20. Abrëll)
Mobilitéitsministesch Yuriko Backes
Audio
2
Op der Schoulfoire 2026
Schoulfoire an der Luxexpo
Wou geet et no der Primärschoul hin?
Video
Fotoen
0
"Méi net am Mee"
Looss d'Méimaschinn am Schapp
Video
Fotoen
11
Weekend an der Stad
Police mellt Drogenhandel, illegal E-Trottinett, Kläpperei a weider Onrouen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.