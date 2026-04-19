RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

E Message vu Fridden?Poopst Leo XIV relativéiert Kritik un Donald Trump

RTL Lëtzebuerg
Am Sträit mam US-President Donald Trump huet de Poopst Leo XIV kloergestallt, datt seng Aussoen net als direkten Ugrëff geduecht waren.
Update: 19.04.2026 11:35
De Poopst Leo XIV wärend senger Rees an Afrika am Abrëll 2026.
De Poopst Leo XIV wärend senger Rees an Afrika am Abrëll 2026.
© ALBERTO PIZZOLI/AFP

De Poopst Leo XIV huet am Sträit mam US-President Donald Trump en Zeechen gesat. De Chef vun der kathoulescher Kierch sot am Kader vu senger aktueller Rees an Afrika, datt verschidden Aussoe vun him falsch interpretéiert gi wieren.

Et wier sou opgefaasst ginn wéi wann hien dem President widdersprieche géif. Mä dat wier guer net seng Intentioun, sou de Leo de XIV géintiwwer Journalisten am Fliger an Angola.

Säin Zil wier et gewiescht, e Message vu Fridden a Gerechtegkeet ze verbreeden.

Den US-President Donald Trump hat dem Pontifex wéinst deem senge Friddensappeller d’lescht Woch “eng schrecklech Aussepolitik” reprochéiert an him geroden, sech op seng Roll als Poopst ze konzentréieren. De Chef vun der kathoulescher Kierch hat gesot, datt “eng Handvoll Tyrannen, d’Welt zerstéiere géifen” – ouni awer dobäi Nimm ze nennen.

Och seng Aussoen op Ouschteren, et sollt Schluss si mat der Selbstvergötterung an der Vergötterung vum Geld, Schluss mat der Muechtdemonstratioun an dem Krich, hat fir vill Roserei am Wäissen Haus gesuergt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.