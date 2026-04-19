USANei Verhandlunge mam Iran vun e Méindeg un a Pakistan

AFP, iwwersat vun RTL
Kuerz éier d'Wafferou tëscht den USA an dem Iran op en Enn geet, ginn US-Vertrieder e Méindeg zu weidere Verhandlungen am Pakistan erwaart.
Update: 19.04.2026 17:54
Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran werden US-Unterhändler am Montag zu weiteren Verhandlungen in Pakistan erwartet. US-Präsident Trump warnte den Iran vor neuen Zerstörungen, falls er einen angebotenen "Deal" ablehne.
© AFP

Wéi den US-President Trump e Sonndeg op senger Plattform Truth Social weider erkläert huet, huet hien dem Iran e “raisonnabelen Deal” ugebueden. Falls Teheran dësen awer refuséiere sollt, géingen d’USA “all Kraaftwierker an all Brécken am Iran” zerstéieren. Den Iran huet eng Participatioun bei de Verhandlunge bis ewell net confirméiert. Béid Länner reprochéiere sech Verstéiss géint d’Wafferou.

D’Kraaftwierker a Brécken am Iran géinge “séier an ouni Méi zerstéiert ginn”, schreift den Trump. Hie géing hoffen, datt Teheran “den Deal akzeptéiert”. Sollt dat net de Fall sinn, “wäert et mir eng Éier sinn, dat ze maachen, wat gemaach muss ginn”. “No More Mr. Nice Guy”, sou den US-President weider. Donieft huet den Trump Teheran reprochéiert, mat den Attacken e Samschdeg op en Tanker an der Strooss vun Hormus géint d’Wafferou verstouss ze hunn.

Den iraneschen Ausseministère huet e Sonndeg erkläert, d’US-Blockad vun iraneschen Häfe wier e Verstouss géint d’Wafferou a wier donieft “géint d’Recht an eng kriminell” Handlung. Iwwerdeem kéimen “déi kollektiv Strofe géint d’iranesch Bevëlkerung engem Krichsverbriechen an engem Verbrieche géint d’Mënschlechkeet gläich”, esou de Spriecher vum iraneschen Ausseministère.

D’US-Delegatioun zu Islamabad soll wéi bei der éischter Verhandlungsronn vum US-Vizepresident JD Vance geleet ginn, heescht et e Sonndeg aus dem Wäissen Haus. Och den US-Spezialvertrieder Steve Witkoff an dem Trump säin Eedem Jared Kushner sollen deemno dobäi sinn. Den Trump hat virdrun an engem Interview mam Sender ABC gesot, datt de Vance eigentlech aus Sécherheetsgrënn net dobäi wier.

Ob d’Verhandlungen iwwer e Friddensofkommes mam Iran direkt e Méindeg zu Islamabad ufänken, steet nach op. Dem Trump no sollen d’US-Vertrieder e Méindeg den Owend zu Islamabad ukommen. Den iranesche Parlamentspresident an de Chef-Vertrieder Mohammad Bagher Ghalibaf huet e Samschdeg den Owend kloer gemaach, datt béid Säiten “nach wäit vun enger endgülteger Eenegung ewech” wieren.

An der pakistanescher Haaptstad Islamad goufen iwwerdeem d’Sécherheetsmesurë verstäerkt. D’Autoritéiten hunn e Sonndeg Stroossespärungen a Verkéiersrestriktiounen an der ganzer Stad souwéi zu Rawalpindi annoncéiert.

Journaliste vun der Noriichtenagence AFP hunn arméiert Sécherheetspersonal a Kontrollpunkten an der Géigend vun den zwee Hoteller Marriott a Serena, déi am beschte geséchert sinn, gesinn. D’Awunner goufe vun der Stad zur Kooperatioun mat de Sécherheetsautoritéiten opgefuerdert.

D’Wafferou, déi tëscht den USA an dem Iran ausgemaach gouf, soll zwou Wochen daueren a leeft e Mëttwoch aus. Pakistan, Ägypten an d’Tierkei beméie sech, ze vermëttelen an eng dauerhaft Friddensléisung ze fannen. D’Beméiunge goufen allerdéngs duerch déi nei iranesch Blockad vun der Strooss vun Hormus méi schwéier gemaach.

Zu de Knackpunkte vun de Verhandlungen zielen nieft der Ouverture vum Mierespassage vun Hormus déi iranesch Reserven un Uran. D’Material ass souwuel fir d’Kärenergie wéi och fir Atomwaffen onverzichtbar. Westlech Staate reprochéieren Teheran zanter Joren, Atomwaffen ze produzéieren. Teheran dementéiert dat a verséchert, säin Atomprogramm just fir déi zivil Notzung ze bedreiwen.

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mam Caroline Mart
"Ech ginn an d'Pensioun, mee ech bleiwe Journalist"
Video
19
Um Enn vum groussen Télévie-Dag
1.521.863 Euro fir d'Lutte géint de Kriibs – RTL seet Merci!
Video
Fotoen
2
Familljeminister Max Hahn
Zu Rodange geet eng "ideal" Flüchtlingsstruktur op
Video
Fotoen
Presuméierte Fall vun Erpressung
Grouss Réckruffaktioun: Rategëft a Puppelchersbräi vun HiPP an Éisträich nogewisen
Siwen Autoen am Coup
Pilot Juha Miettinen bei Accident um Nürburgring gestuerwen
Weider News
Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge am Sonntag erneut Raketen getestet - und damit die Spannungen in der Region verstärkt. Das Verteidigungsministerium sprach von "Provokationen". Das Präsidialamt in Seoul berief eine Krisensitzung ein.
Nei Spannunge mat Südkorea
Nordkorea test op en Neits ballistesch Rakéiten
De Poopst Leo XIV wärend senger Rees an Afrika am Abrëll 2026.
E Message vu Fridden?
Poopst Leo XIV relativéiert Kritik un Donald Trump
1
Alternativ zum Äermelkanal
Nei Migrante-Route vun der Belsch an England
Video
Aacht Walen a fënnef Joer
A Bulgarien sinn e Sonndeg virgezunne Parlamentswalen
Ukrainesch Spezialunitéite virum Supermarché, an deem e Mann no enger Schéisserei zu Kiew Geisele geholl hat den 18. Abrëll 2026.
Op d'mannst sechs Doudeger bei Schéisserei
Täter no Geiselnam a Supermarché zu Kiew erschoss
Video
Tausende Menschen haben für eine schnellere Energiewende in Deutschland demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter gingen in den Städten Köln, Berlin, Hamburg und München mehr als 80.000 Menschen auf die Straßen - laut Polizei waren es deutlich weniger.
Däitschland a "fossiller Energiekris"
Dausende Leit fuerderen Ausbau vun erneierbaren Energien
