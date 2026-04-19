Sechs Autoen am CoupMann stierft bei schwéierem Accident um Nürburgring

Um Nürburgring ass e Samschdeg e 66 Joer ale Mann an engem schwéieren Accident ëm d'Liewe komm, dat bei enger Course, un där och de Max Verstappen deelhuele sollt.
Update: 19.04.2026 09:45
Eng Ambulanz op der Pist vum Nürburgring, 18. Abrëll 2026.
© JACK BREKELMANS/NurPhoto via AFP

Bei enger véier-Stonne-Course um Nürburgring, bei där och de véierfache Formel-1-Weltmeeschter Max Verstappen matfuere sollt, ass e Samschdeg e Mann vu 66 Joer bei engem schwéieren Accident ëm d’Liewe komm. Direkt am Ufank vun der Qualifying-Course ware sechs Autoen anenee gerannt.

Déi betraffe Pilote waren all präventiv fir eng Kontroll an d’Klinik komm. Fir ee Mann aus Finnland sollt, am Spidol, awer näischt méi ze maache gewiescht sinn.

Fir d’Doudesaffer ass haut eng Gedenkminutt virgesinn. Déi aner wieren iwwerdeems net a Liewensgefor, wéi et heescht.

De Verstappen sot sech iwwer déi Sozial Medie “schockéiert” iwwert dat, wat um Circuit geschitt ass. Sou Tëschefäll géifen een drun erënneren, wéi geféierlech de Motorsport ass.

Am meeschte gelies
Méi Ënnerstëtzung fir krankt Kand gefuerdert
Carol dos Santos: "Dat geet enger Mamm einfach net duer"
Video
Fotoen
6
Strooss vun Hormus zou
Iranesch Revolutiounsgarden dreeë mat Beschoss vun alle Schëffer
Familljeminister Max Hahn
Zu Rodange geet eng "ideal" Flüchtlingsstruktur op
Video
Fotoen
Op d'mannst sechs Doudeger bei Schéisserei
Täter no Geiselnam a Supermarché zu Kiew erschoss
Video
Aus dem Police-Bulletin
Mann randaléiert an der Urgence a lant am Arrest
Weider News
NASCAR Euro Series
De Grousse Präis vu Spuenien vun 10.30 Auer u live op RTL
Video
LIVE
Valencia
De Gil Linster viséiert den Titel an der NASCAR Euro Series
Video
Rallye
Bob Kellen an Nathalie Hoffmann mat Gesamtvictoire um B-Short de Tenneville (B)
Biergcourse zu Luerenzweiler (06.04.2026)
Fotoen
Motorsport
Zu Luerenzweiler gouf e Méindeg nees d'Biergcourse gefuer
Video
Fotoen
TOPSHOT - Aprilia Racing's Italian rider Marco Bezzecchi celebrates with the trophy on the podium after winning the MotoGP Grand Prix of Brazil at the Ayrton Senna International racetrack in Goiania, state of Goias, Brazil, on March 22, 2026. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
MotoGP: Grousse Präis vun den USA
Weider Muechtdemonstratioun vun Aprilia bei Victoire vum Marco Bezzecchi
0
